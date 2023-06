Η εκπληκτική Μούχοβα στον πρώτο major τελικό της καριέρας της! (vids)

Παρότι έμεινε πίσω με 2-5, 30-40, η 26χρονη Τσέχα (Νο.43) λύγισε την 25χρονη Λευκορωσίδα (Νο.2) με 7-6(5), 6-7(5), 7-5 και θα περιμένει στον τελικό τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ίγκα Σβιόντεκ και την Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια. Αν η 22χρονη Πολωνή πάρει την πρόκριση, τότε θα παραμείνει και στο Νο.1 του κόσμου.

Με τη φοβερή ποικιλία στο παιχνίδι της η Μούχοβα... βραχυκύκλωσε τη Σαμπαλένκα, όμως η νικήτρια του Australian Open κατάφερε να πάρει μεγάλο προβάδισμα στο τρίτο σετ και να γίνει φαβορί για τη νίκη.

Είχε και ματς πόιντ στο 2-5, όμως η Τσέχα έμεινε όρθια και πήρε 20 από τους τελευταίους 24 πόντους για να φτάσει στην τεράστια νίκη. Βοήθησε, βέβαια, και το... μπλακ άουτ της Σαμπαλένκα, που «χάρισε» το μπρέικ στο 5-5 με ένα τραγικό service game!

Όπως και να έχει, η Μούχοβα κάνει το τουρνουά της ζωής και καταλαβαίνει κανείς και πόσο άτυχη ήταν η Μαρία Σάκκαρη που τη βρήκε απέναντί της στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης!

Η ημιφιναλίστ του Australian Open 2021, που τόσο έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς στην καριέρα της, έχει πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες με παίκτριες του Top 3 και ενδεχομένως να... τεστάρει ξανά το τέλειο ρεκόρ της στον τελικό, καθώς η Σβιόντεκ είναι το φαβορί για πρόκριση...

Η Σαμπαλένκα, από την πλευρά της, έχασε το αήττητο στα φετινά σλαμ (12-1) και ελπίζει σε ήττα της Ίγκα για να ανεβεί στο Νο.1 για πρώτη φορά στην καριέρα της. Η μάχη, φυσικά, θα συνεχιστεί και στα προσεχή τουρνουά...

