Τίτλος μετά την αποβολή για την Κάτο! (vids)

Η 29χρονη τενίστρια αποβλήθηκε από το διπλό των γυναικών επειδή χτύπησε κατά λάθος ένα ball girl με την μπάλα, όπως της επιτράπηκε να αγωνιστεί στο μεικτό και με τη... θετική ενέργεια όλου του τενιστικού κόσμου σήκωσε το τρόπαιο!

Θυμίζουμε ότι αρχικά ο διαιτητής έδωσε ένα απλό warning στην Κάτο (και τη συμπαίκτριά της Σουτγιάντι), αλλά στη συνέχεια η αντίπαλη ομάδα των Μπούζκοβα/Σορίμπες Τόρμο «πίεσε» για να δοθεί αποβολή και όντως αυτή ήρθε μετά την είσοδο του supervisor στο court.

Η Κάτο ήταν απαρηγόρητη με την εξέλιξη, αλλά να που τώρα «αποζημιώθηκε» με τη μεγάλη βοήθεια του συμπαίκτη της Τιμ Πούετζ, καθώς οι δυο τους λύγισαν με 4-6, 6-4, 10-6 στον τελικό του μεικτού διπλού τους Αντρεέσκου/Βίνους.

Στην τελετή απονομής η Γιαπωνέζα μίλησε για «άδικη αποβολή» και τόνισε ότι περιμένει να δικαιωθεί στην ένστασή της σε ό,τι αφορά τους βαθμούς και το prize money,

🏆 New Champions in Paris 🏆@miyukato1121 & Tim Puetz score their first mixed doubles Grand Slam title, defeating Andreescu & Venus 4-6, 6-4, 1-0[10-6].#RolandGarros pic.twitter.com/RXXhFhQ8Uc