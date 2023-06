Τρίτος σερί ημιτελικός στο Παρίσι για Ζβέρεφ (vids)

O 26χρονος Γερμανός (Νο.27) έβαλε φρένο στην εξαιρετική πορεία του του 22χρονου Αργεντινού (Νο.49) παίρνοντας τη νίκη με 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 και προκρίθηκε στην τετράδα του γαλλικού σλαμ για τρίτη σερί χρονιά.

Πέρυσι τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλο στον ημιτελικό κόντρα στον Ράφα Ναδάλ, εγκατέλειψε την αναμέτρηση και έχασε το υπόλοιπο της σεζόν. Η φετινή του παρουσία στο Παρίσι, λοιπόν, επιβεβαιώνει τη μεγάλη επιστροφή του σε τοπ επίπεδο!

Στάθηκε, βέβαια, και τυχερός, καθώς απέφυγε τα «μεγαθήρια» που έπεσαν στο πάνω μέρος του ταμπλό, ενώ είδε και τους Ντανίλ Μεντβέντεφ, Γιάνικ Σίνερ να αποχαιρετούν νωρίς τη διοργάνωση.

Όπως και να έχει, αυτός ήταν συνεπής και θα παίξει την Παρασκευή στον έκτο major ημιτελικό του, έχοντας ως αντίπαλο τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Χόλγκερ Ρούνε και τον Κάσπερ Ρουντ (21.15).

Το σίγουρο είναι ότι έχει καλές πιθανότητες να αγωνιστεί στον δεύτερο major τελικό του, κάτι που θα έχει ιδιαίτερη αξία μετά από όσα πέρασε την περσινή σεζόν...

Όσο για τον Ετσεβέρι; Η παρουσία του στη διοργάνωση ήταν εξαιρετική και αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στους παίκτες που απέκλεισε για να φτάσει ως εδώ: Τζακ Ντρέιπερ, Άλεξ Ντε Μινόρ, Μπόρνα Τσόριτς και Γιοσιχίτο Νισιόκα!

Με τα αποτελέσματα αυτά θα κερδίσει 17 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη και θα ανεβεί στο Νο.32, που είναι και career high.

