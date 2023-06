Σβιόντεκ-Χαντάντ Μάια ο δεύτερος ημιτελικός (vids)

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο επικράτησε της 19χρονης Αμερικανίδας (Νο.6) με 6-4, 6-2 σε 88 λεπτά και συνεχίζει την πορεία προς το repeat στο Παρίσι. Και μέχρι τώρα, είναι η αλήθεια, δεν έχει προβληματιστεί καθόλου!

Η 22χρονη Πολωνή έχει πλέον επτά νίκες κόντρα στην Κόκο και, μάλιστα, δεν έχει χάσει ούτε σετ! Σετ δεν έχει χάσει ούτε στη διοργάνωση και βαδίζει με... σταθερό βήμα προς τον τέταρτο major τίτλο της.

Αυτή που θα προσπαθήσει να τη σταματήσει αύριο (8/6) είναι η Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια (Νο.14), η πρώτη τενίστρια από τη Βραζιλία που θα αγωνιστεί σε ημιτελικά σλαμ στην Open Era!

Η 27χρονη τενίστρια έκανε την ανατροπή κόντρα στην Ονς Ζαμπέρ (Νο.7), πήρε τη νίκη με 3-6, 7-6(5), 6-1 και θα συναντήσει τη Σβιόντεκ για δεύτερη φορά στην καριέρα της. Την πρώτη, το 2022 στο Τορόντο, την είχε λυγίσει με 6-4, 3-6, 7-5!

Θυμίζουμε ότι στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Αρίνα Σαμπαλένκα και Καρολίνα Μούχοβα.

Στους άνδρες, γνωρίζουμε τον πρώτο ημιτελικό, αυτόν ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ σήμερα θα προκύψει ο δεύτερος από τα ματς Ζβέρεφ-Ετσεβέρι και Ρούνε-Ρουντ.

