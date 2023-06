Ψάχνει παίκτη να... κοουτσάρει ο Κύργιος

«Σκέφτομαι να κοουτσάρω, είναι κανείς μέσα;», έγραψε στο twitter και έγινε... πανζουρλισμός, με αρκετούς να του προτείνουν να αναλάβει τον Στέφανο Τσιτσιπά!

Ένας από αυτούς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα ήταν ο Μπεν Στίλερ, με τον οποίο ο Νικ ήθελε... ειδική συμφωνία: «Εγώ θα σε κοουτσάρω για να μπεις σε επαγγελματικό τουρνουά. Μετά εσύ θα με κοουτσάρεις για να μπω σε ταινία».

Let’s do it. I’m all in, what you thinking? https://t.co/cBBbx8F9eN

I’ll coach you to get you in a professional tournament. Then you coach me to get me in a movie https://t.co/QQxzUnUlID