Απόδραση από τον... Αλκαράθ; Ανέφικτο! (vids)

Όλοι ήξεραν ότι ήταν φαβορί, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα ήταν τόσο εύκολη η αποστολή του στο Philippe Chatrier! Ο δαιμόνιος Ισπανός επικράτησε του κορυφαίου Έλληνα τενίστα με 6-2, 6-1, 7-6(5) σε 2 ώρες και 12 λεπτά και πέφτει στην... αγκαλιά του Νόβακ Τζόκοβιτς, που τον περιμένει στους «4» της διοργάνωσης.

Έτσι όπως παίζει, βέβαια, ο Κάρλος, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν, ούτε καν τον Νόλε των 22 major τίτλων. Είναι τώρα δύο νίκες μακριά από τον τίτλο και δείχνει πιο έτοιμος από ποτέ να διαδεχθεί τον σπουδαίο συμπατριώτη του Ράφα Ναδάλ!

Καλά όλα αυτά, αλλά και ο Στέφανος φάνηκε να αποδέχεται τη... μοίρα του πολύ εύκολα, ειδικά στα δύο πρώτα σετ. Είναι δεδομένο ότι το match-up δεν τον βολεύει καθόλου, ότι το backhand δεν μπορεί να ανταποκριθεί κόντρα σε αυτόν τον αντίπαλο, αλλά τελικά δεν λειτούργησε και κανένα από τα δικά του όπλα.

Δεν σέρβιρε καλά, δεν μπόρεσε να χτυπήσει με το forehand του, ενώ δεν του δόθηκε και η ευκαιρία να ανακατέψει λίγο τα πράγματα με την ποικιλία που έχει δείξει ότι διαθέτει στο παιχνίδι του. Προσθέστε σε όλα αυτά τα αβίαστα και υπό πίεση λάθη του, αλλά και την αδυναμία του να «διαβάσει» τα drop shots του Αλκαράθ και... καταλαβαίνετε.

Με τη βοήθεια του κόσμου, βέβαια, ανέβασε ταχύτητα στο τρίτο σετ, έσωσε και τρία ματς πόιντ, αλλά στο τάι μπρέικ ο Αλκαράθ φρόντισε να μη δώσει άλλα... δικαιώματα. Τουλάχιστον δεν έχασε με κάτω τα χέρια!

Τώρα, λοιπόν, στρέφει το βλέμμα του στο χορτάρι, εκεί όπου απέδειξε πέρυσι ότι μπορεί να αποδώσει και να κυνηγήσει τίτλους. Από τότε που ήταν μικρός, άλλωστε, είχε φανεί ότι έχει παιχνίδι που ταιριάζει στη συγκεκριμένη επιφάνεια.

Ο αγώνας με τον Αλκαράθ ξεκίνησε... εφιαλτικά για τον Στεφ, καθώς έχασε γρήγορα το σερβίς του (2-1) και με ένα ακόμα μπρέικ στο έβδομο γκέιμ (5-2), ο Κάρλος βρέθηκε να σερβίρει με επιτυχία για το σετ. Ο 20χρονος Ισπανός χρειάστηκε μόνο 34 λεπτά και στο διάστημα αυτό ο Τσιτσιπάς κατάφερε να πάρει μόνο τέσσερις πόντους στο σερβίς του αντιπάλου του. Ήταν αδύνατον να απαντήσει με το backhand σε αυτή τη δύναμη.

Έμεινε γρήγορα πίσω με μπρέικ και στο τρίτο σετ (1-0), με τον Κάρλος να κάνει... πράγματα και θαύματα και τον κόσμο να ζητάει... απεγνωσμένα από τον Στέφανο να μπει στο ματς. Αυτή τη φορά πήρε μόνο πέντε πόντους στο σερβίς του Κάρλος και με... τραγικά νούμερα όταν είχε εκείνος τις μπάλες, παραδόθηκε ξανά σε 34 λεπτά παίρνοντας μόνο ένα γκέιμ συνολικά.

Όταν, μάλιστα, έχασε το πρώτο service game του στο τρίτο σετ και ο Αλκαράθ προηγήθηκε με 3-0, άρχισε να διαφαίνεται... διασυρμός. Παίζοντας, ωστόσο, πιο ελεύθερα και με τον Κάρλος να χαλαρώνει ελαφρώς, έσωσε μέσα σε αποθέωση δύο ματς πόιντ στο 5-2, σημείωσε το πρώτο του μπρέικ αμέσως μετά (5-4) και... από το πουθενά μπήκε ξανά στη διεκδίκηση του σετ.

Ο κόσμος... τρελάθηκε όταν σβήστηκε ένα ακόμα ματς πόιντ στο επόμενο γκέιμ και άρχισε να πιστεύει σε μια ανατροπή-θαύμα, ο Στεφ πήρε θάρρος και τελικά όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ. Δεν άντεξε, όμως, εκεί ο Στεφ.... Ο Αλκαράθ σημείωσε μόνο ένα μίνι μπρέικ στο ξεκίνημα (2-1) και αυτό ήταν αρκετό για να του δώσει τη νίκη. Είναι η πέμπτη σε ισάριθμες αναμετρήσεις με τον 24χρονο Έλληνα!

Θα παίξει για πρώτη φορά στα ημιτελικά της διοργάνωσης κυνηγώντας τον δεύτερο major τίτλο της καριέρας του. Θυμίζουμε ότι κατέκτησε το τρόπαιο και στο περσινό US Open, αλλά δεν έπαιξε λόγω τραυματισμού στο Australian Open. Το σερί του, δηλαδή, σε Grand Slam είναι τώρα 12-0!

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Στεφ έβγαλε μόνο 8 winners με το forehand (21 συνολικά), ενώ είχε 30 αβίαστα λάθη (20 ο Κάρλος) και 59% ευστοχία στο πρώτο σερβίς. Βελτιώθηκαν τα νούμερά του χάρη στο ανταγωνιστικό τρίτο σετ.

Χάρη σε αυτό το σετ δεν θα φύγει και εντελώς... καταρρακωμένος από το Παρίσι, όπου ταξίδεψε με αρκετές φιλοδοξίες, παρά το γεγονός ότι έπεσε στο «βαρύ» πάνω μέρος του ταμπλό.

Πρέπει, έτσι κι αλλιώς, να αφήσει τα πάντα πίσω του και να συγκεντρωθεί στο γρασίδι, έχοντας ως οδηγό την περσινή σεζόν (αλλά όχι φυσικά εκείνο το απογοητευτικό από όλες τις απόψεις ματς με τον Νικ Κύργιο στο Λονδίνο). Όπως είπαμε, μπορεί να παίξει και σε αυτή την επιφάνεια...

