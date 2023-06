Έβαλε φρένο στη Σβιτολίνα η Σαμπαλένκα (vids)

H 25χρονη Λευκορωσίδα, Νο.2 στον κόσμο, επικράτησε 6-4, 6-4 της 28χρονης Ουκρανής, που έπαιζε στο πρώτο της σλαμ ως μαμά, και έφτασε τις 34 νίκες για φέτος. Είμαστε μόλις στον Ιούνιο και ξεπέρασε ήδη το σύνολο των νικών της για την περσινή σεζόν (33)!

Στο τέλος του αγώνα, πάντως, παρότι εκείνη περίμενε στο φιλέ (ξέροντας ότι είναι άσκοπο), η Σβιτολίνα δεν πήγε (όπως αναμενόταν) να της δώσει το χέρι και δεν υπήρξε καν οπτική επαφή. Η Ουκρανή αποδοκιμάστηκε από μερίδα του κοινού, που μάλλον προκλήθηκε από την κίνηση της Σαμπαλένκα.

Η κάτοχος του Australian Open έχει τη φετινή σεζόν ρεκόρ 12-0 σε Grand Slam και θα αγωνιστεί σε ημιτελικό Grand Slam για πέμπτη φορά. Και απειλεί, φυσικά, την Ίγκα Σβιόντεκ όχι μόνο για τον τίτλο στο Παρίσι, αλλά και για το Νο.1 του κόσμου.

Για την ώρα, στρέφει το βλέμμα της στην Καρολίνα Μούχοβα (Νο.42), που λύγισε με 7-5, 6-2 την φιναλίστ του 2021 Αναστάσια Παβλιουτσένκοβα και πέρασε στον δεύτερο major ημιτελικό της καριέρας της.

Θυμίζουμε ότι η 26χρονη Τσέχα είναι η παίκτρια που απέκλεισε τη Μαρία Σάκκαρη στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

Στο head to head η Σαμπαλένκα προηγείται 1-0, όμως το ματς αυτό έγινε πριν από τέσσερα χρόνια.

Θυμίζουμε ότι ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα αυριανά ματς Χαντάντ Μάια-Ζαμπέρ και Σβιόντεκ-Γκοφ.

Job done ✅@SabalenkaA secures her place in the final 4 for the first time at #RolandGarros, victorious over Svitolina 6-4, 6-4.



The world No.2 has now made the SF at all four Slams. pic.twitter.com/sbF4kkyQZh