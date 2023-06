Τσιτσιπάς: «Θα παρομοίαζα τον εαυτό μου με τον Ντόντσιτς» (vid)

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας παρομοίασε τον εαυτό του με τον Σλοβένο γκαρντ των Ντάλας Μάβερικς, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο αγαπημένος του παίκτης ήταν ο Στιβ Νας.

«Μπορώ να σου πω έναν με τον οποίον πιστεύω ότι στο στυλ και ο τρόπος παιχνιδιού είναι κάπως παρόμοιος και βλέπω κάτι πάνω σε αυτόν το οποίο θα έκανα κι εγώ αν έπαιζα επαγγελματικό μπάσκετ, θα έλεγα τον Λούκα Ντόντσιτς.

Αλλά ο αγαπημένος μου παίκτης, όταν ήμουν μικρός, ήταν ο Στιβ Νας», ανέφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς απαντώντας στην σχετική ερώτηση που του έγινε.

"If I were an NBA player..." 7⃣7⃣



"My favourite player was..." 🏀@steftsitsipas | @luka7doncic | @SteveNash pic.twitter.com/9lzEFg9SzO