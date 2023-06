Άντεξε ο Ρούνε - Σκανδιναβικό ντέρμπι στα προημιτελικά (vid)

Ο 20χρονος Δανός, Νο.7 στον κόσμο, επικράτησε του 24χρονου Αργεντινού (Νο.23) με 7-6(3), 3-6, 6-4, 1-6, 10-7 και επιβεβαίωσε το μεγάλο ραντεβού με τον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ στην οκτάδα.

O Ρούνε, μάλιστα, κατάφερε να... ξεφύγει παρότι ο Σερούντολο προηγήθηκε με δύο φορές με μίνι μπρέικ στο σούπερ τάι μπρέικ. Ο Αργεντινός δεν ήταν, όμως, ψύχραιμος στο φινάλε του αγώνα και έδωσε ευκαιρίες στον αντίπαλό του, που τις εκμεταλλεύτηκε στο έπακρον.

Στο head to head ο Ρουντ προηγείται του Ρούνε με 4-1, όμως ο νεαρός τενίστας κέρδισε την τελευταία αναμέτρησή τους στα ημιτελικά της Ρώμης.

Στο ματς με τον Σερούντολο, πάντως, δεν έλειψε το... δράμα, καθώς ο διαιτητής Κάντερ Νούνι δεν είδε διπλή αναπήδηση της μπάλας σε χτύπημα του Ρούνε στο 2-1 40-40 του τρίτου σετ, έδωσε τον πόντο στον Δανό και ο Αργεντινός έχασε λίγο μετά το σερβίς του. Θα μπορούσε, βέβαια, να το είχε παραδεχτεί ο Σκανδιναβός. Δείτε τη φάση...

👀 The umpire misses a clear double-bounce

😬 The ball kid steps onto the court at the same time

🤯 Cerundolo ends up being broken at the end of the game



𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬𝐲 in the match between Holger Rune and Francisco Cerundolo! 😲#RolandGarros pic.twitter.com/QspfKU3r1V