Δεύτερος σερί προημιτελικός στο Παρίσι για Ρουντ (vids)

Σώζοντας 14 από τα 17 μπρέικ πόιντ του αντιπάλου του, ο περσινός φιναλίστ (Νο.4) επικράτησε του 27χρονου Χιλιανού (Νο.35) με 7-6(3), 7-5, 7-5 και πέρασε στην οκτάδα για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Εκεί ενδεχομένως να έχουμε σκανδιναβικό ντέρμπι, όπως και πέρυσι, καθώς ο 24χρονος Νορβηγός θα περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Χόλγκερ Ρούνε και τον Φραν Σερούντολο.

Ήταν, πάντως, μια δύσκολη νίκη για τον Ρουντ, που χρειάστηκε να επιστρέψει από το 1-4 στο δεύτερο σετ και το 2-4 στο τρίτο και να πάρει τη ρεβάνς κόντρα στον Τζάρι, που τον είχε νικήσει πριν μερικές μέρες στα προημιτελικά της Γενεύης.

Στις γυναίκες, η Μπεατρίς Χαντάντ Μάια ήταν η νικήτρια του επικού αγώνα με την Σάρα Σορίμπες Τόρμο και έγινε η πρώτη Βραζιλιάνα που πέρασε στα προημιτελικά σλαμ μετά τη Μαρία Μπουένο το 1968!

Στον μεγαλύτερο σε διάρκεια αγώνα της φετινής σεζόν και τέταρτο μεγαλύτερο στην ιστορία του Roland Garros (3 ώρες και 51 λεπτά), η 27χρονη τενίστρια (Νο.14) επικράτησε της Ισπανίδας (Νο.132) με 6-7(3), 6-3, 7-5 και θα παίξει στα προημιτελικά με την Ονς Ζαμπέρ. Η 28χρονη Τυνήσια (Νο.7) πέτυχε πολύ εύκολη νίκη επί της Μπερνάρντα Πέρα με 6-1, 6-1 σε 63 λεπτά.

In 63 minutes, @Ons_Jabeur secured her spot in the final eight!



