Δεν κρατιόταν να… βρει τον Αλκαράθ ο Τσιτσιπάς! (vid)

Στέφανος Τσιτσιπάς; «Παρών»- και, μάλιστα, εκκωφαντικό! Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας όλων των εποχών αποδείχτηκε... Άγγλος στο ραντεβού του με τον Κάρλος Αλκαράθ (6/6) στα προημιτελικά της διοργάνωσης, καθώς επικράτησε εύκολα του 27χρονου Αυστριακού (Νο.118) με 7-5, 6-3, 6-0 σε 1 ώρα και 48 λεπτά και τσέκαρε το εισιτήριό του για τα προημιτελικά του παριζιάνικου σλαμ.

Μετά από κάθε ματς κάνει τη χειρονομία που έκανε ο Σταν Βαβρίνκα στο θριαμβευτικό του πέρασμα από το Παρίσι το 2015 και αυτό όντως είναι το μυστικό της επιτυχίας μέχρι στιγμής: ο Στέφανος έχει πνευματική δύναμη, καθαρό μυαλό και γενικώς είναι απόλυτα προσηλωμένος στον στόχο του. Λες και κλείνει τα αυτιά στα πάντα και σκέφτεται μόνο πού θα στείλει την μπάλα!

Και όλα αυτά, βέβαια, θα του είναι απολύτως απαραίτητα στην πέμπτη μάχη του στη διοργάνωση, καθώς αυτή τη φορά θα βρει απέναντί του το υψηλότερο εμπόδιο που θα μπορούσε να του τύχει. Τον «καυτό» Ισπανό, για τον οποίο πολλοί πιστεύουν ότι είναι το μεγαλύτερο φαβορί για τον τίτλο. Ναι, μεγαλύτερο ακόμα και από τον Νόβακ Τζόκοβιτς!

Εδώ είναι, λοιπόν, που ο Στεφ θα πρέπει να δείξει την πνευματική του δύναμη. Διότι δεν έχει μόνο να αντιμετωπίσει τις αδιαμφισβήτητες ικανότητες του Καρλίτος στο court. Έχει να αντιμετωπίσει και αυτό το αρνητικό head to head (0-4), που θα πρέπει να αφήσει πίσω του, που θα πρέπει να διαγράψει και να κάνει μια νέα αρχή. Το σίγουρο είναι ότι μπορεί να κάνει την υπέρβαση.

Σήμερα ήταν η... πρόβα τζενεράλε και ο Τσιτσιπάς έδειξε έτοιμος, παρότι ο αντίπαλός του ήταν πολύ κατώτερος ποιοτικά. Τον αιφνιδίασε, πάντως, στο ξεκίνημα του αγώνα με το εξαιρετικό backhand του (0-2), ωστόσο ο Νο.5 τενίστας στον κόσμο βρήκε σχετικά γρήγορα την απάντηση και «χτύπησε» ξανά όταν ο Όφνερ σέρβιρε υπό πίεση στο 5-6.

Ο Αυστριακός ήτα αρκετά ανταγωνιστικός και στο δεύτερο σετ, αλλά ήταν θέμα χρόνου να βρει ο Στεφ τον δρόμο. Πέτυχε το καθοριστικό μπρέικ στο έκτο γκέιμ (4-2) και κράτησε το σερβίς του στη συνέχεια, για να καθαρίσει ουσιαστικά τον αγώνα.

Από εκείνο το σημείο και μετά ο Όφνερ «παραδόθηκε», ενώ ο Τσιτσιπάς.... βιαζόταν να επιβεβαιώσει το ραντεβού με τον Αλκαράθ. Βγάζοντας και μερικά εντυπωσιακά χτυπήματα δεν έχασε άλλο γκέιμ μέχρι το τέλος, παρά το γεγονός ότι ο κόσμος έκανε... ό,τι μπορούσε για να δει και άλλο τένις στο Suzanne Lenglen!

Μετά το νωθρό ξεκίνημα ο Στεφ σέρβιρε εξαιρετικά, ενώ ήταν σχεδόν αλάνθαστος, καθώς υπέπεσε σε μόλις 12 αβίαστα σε όλο τον αγώνα (οι winners ήταν 27).

Kόντρα στον Κάρλος, όπως είπαμε, έχει τέσσερις ήττες σε ισάριθμους αγώνες, με την τελευταία να σημειώνεται στον τελικό της Βαρκελώνης. Έχασε και πέρυσι σε Μαϊάμι και Βαρκελώνη, ενώ η πρώτη του ήττα ήρθε το 2021 στο US Open.

Λογικά, ο αγώνας τους θα κλείσει το πρόγραμμα της Τρίτης (6/6). Θυμίζουμε ότι ο πρώτος προημιτελικός που βγήκε είναι αυτός ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Καρέν Χατσάνοφ.

