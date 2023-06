Περίπατος... και τώρα Χατσάνοφ για Τζόκοβιτς (vids)

Ο κάτοχος 22 Grand Slam τίτλων επικράτησε του 27χρονου Περουβιανού (Νο.94) με 6-3, 6-2, 6-2 σε 1 ώρα και 57 λεπτά και έχει πλέον 17-0 σε αγώνες τέταρτου γύρου στο Παρίσι (55-5 συνολικά σε major).

Με τον 17ο προημιτελικό του στο Παρίσι, μάλιστα, προσπέρασε τον Ράφα Ναδάλ και είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Το βασικό, βέβαια, για εκείνον είναι να προσπεράσει τον Ράφα σε κατακτήσεις Grand Slam και αυτό θα γίνει αν φύγει με το τρόπαιο από τη γαλλική πρωτεύουσα. Το κακό, όμως, για εκείνον είναι ότι έχει κληρωθεί στο πάνω μέρος του ταμπλό μαζί με τον Κάρλος Αλκαράθ, τον οποίο ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει ως φαβορί για τον τίτλο.

Για την ώρα, το μυαλό του είναι σε ένα άλλο υψηλό εμπόδιο που θα βρει τώρα απέναντί του. Τον σταθερότατο στα τελευταία Grand Slams Καρέν Χατσάνοφ (Νο.11), που έκανε την ανατροπή κόντρα στον Λορέντζο Σόνεγκο (Νο.48) και πήρε τη νίκη με 1-6, 6-4, 7-6(7), 6-1, για να περάσει στον τρίτο διαδοχικό major προημιτελικό του.

Στο head to head, πάντως, η υπεροχή του Νόλε είναι συντριπτική, καθώς προηγείται με 8-1 έχοντας σημειώσει επτά διαδοχικές νίκες επί του 27χρονου Ρώσου.

Στις γυναίκες, το πρώτο ζευγάρι των προημιτελικών είναι Μούχοβα-Παβλιουτσένκοβα, με την Τσέχα να επικρατεί της Ελίνα Αβανεσιάν με 6-4, 6-3 και τη φιναλίστ του 2021 να κάνει μεγάλη ανατροπή κόντρα στην Ελίζ Μέρτενς (2-6, 7-6, 6-3).

