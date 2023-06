Συνεπής η Σαμπαλένκα - Έβγαλε εκτός την Πεγκούλα η Μέρτενς (vids)

Η Νο.2 τενίστρια στον κόσμο υπέταξε άνετα την Καμίλα Ραχίμοβα με 6-2, 6-2 και συνεχίσει την πορεία προς τον δεύτερο (φετινό) major τίτλο της, έχοντας και το βλέμμα στο Νο.1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η 25χρονη Λευκορωσίδα θα παίξει στον τέταρτο γύρο με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στη Σλόουν Στίβενς και τη Γιούλια Πουτίντσεβα.

Η Πεγκούλα, από την άλλη, έπεσε σε μια εξαιρετική Μέρτενς, που νίκησε σχετικά εύκολα με 6-1, 6-3 για να περάσει στις «16» της διοργάνωσης για τρίτη φορά στην καριέρα της.

Η 27χρονη Βελγίδα, Νο.28, στον κόσμο, θα βρει τώρα απέναντί της τη φιναλίστ του 2021 Αναστάσια Παβλιουτσένκοβα, που άφησε εκτός το Νο.24 του ταμπλό, την Αναστάσια Ποταπόβα, επικρατώντας με 4-6, 6-3, 6-0.

Περίπατο, τέλος, έκανε η Ντάρια Κασάτκινα, που χρειάστηκε μόνο 55 λεπτά για να επιβληθεί της Αμερικανίδας Πέιτον Στιμς με 6-0, 6-1 και να φτάσει στη φάση των «16» για τρίτη φορά.

Η 26χρονη Ρωσίδα, Νο.9 στον κόσμο, θα παίξει με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Άνα Μπλίνκοβα και την Ελίνα Σβιτολίνα.

The comeback continues 🙌@NastiaPav is through to the fourth round defeating Potapova 4-6, 6-3, 6-0. Next up, Mertens.#RolandGarros pic.twitter.com/trAPl2Xqka