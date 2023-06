«Προκάλεσε» το κοινό του Παρισιού ο Φριτζ (vids)

Αυτό έπαθε και ο Τέιλορ Φριτζ, που είχε την ατυχία να αντιμετωπίζει τον Αρτούρ Ριντερκνές σε βραδινό ματς.

Σίγουρα θα περίμενε ότι ο κόσμος δεν θα ήταν τόσο φιλικός, αλλά η αλήθεια είναι ότι το... κακό παράγινε και ο 25χρονος Αμερικανός θέλησε να ξεσπάσει ότι καθάρισε τελικά τη νίκη στα τέσσερα.

Πανηγύρισε, λοιπόν, έντονα αρχικά καλώντας με χειρονομία τον κόσμο να σωπάσει και στη συνέχεια λέγοντας δυνατά «θέλω να το ακούσω».

Αποτέλεσμα ήταν να αποδοκιμαστεί έντονα χωρίς σταματημό και να γίνει αναγκαστικά μόνο μια ερώτηση στο court από τη Μαριόν Μπαρτολί. Πρόλαβε, πάντως, να πει ότι... αγαπάει τον κόσμο.

Θύμισε λίγο Μεντβέντεφ στο US Open 2019 και είναι βέβαιο ότι ούτε στη δική του περίπτωση θα ξεχαστεί εύκολα από το κοινό αυτό που έγινε! Το πρώτο «τεστ» είναι ο επόμενος αγώνας του με τον Φραν Σερούντολο.

Στο μεταξύ, ο Σάσα Ζβέρεφ επέστρεψε στο Philippe Chatrier μετά τον περσινό οδυνηρό τραυματισμό του στο ματς με τον Ράφα Ναδάλ και πήρε τη νίκη επί του Άλεξ Μόλτσαν με 6-4, 6-2, 6-1. Έχει, μάλιστα, τώρα μεγάλο ραντεβού με τον Φράνσις Τιάφοου.

TAYLOR SAYS: 🤫@Taylor_Fritz97 takes out home favourite Arthur Rinderknech 2-6 6-4 6-3 6-4 to reach the third round in Paris!#RolandGarros pic.twitter.com/Iqe9Vl0zSa