Θρίλερ 5.5 ωρών και... έξω ο Σίνερ! (vids)

Μετά από ένα δραματικό ματς διάρκειας 5 ωρών και 26 λεπτών (!), ο Ντάνιελ Αλτμάιερ άφησε εκτός Roland Garros τον Γιάνικ Σίνερ!

Ο 24χρονος Γερμανός (Νο.79) λύγισε τον 21χρονο Ιταλό (Νο.9) με 6-7(0), 7-6(7), 1-6, 7-6(4), 7-5 και πέρασε στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Χρειάστηκε, μάλιστα, να σώσει δύο ματς πόιντ του Γιάνικ στο τέταρτο σετ (το ένα με τη βοήθεια της ταινίας του φιλέ) και τρία μπρέικ πόιντ στο τελευταίο γκέιμ του αγώνα, όπου ο ίδιος έχασε τέσσερις ευκαιρίες να κλείσει τον αγώνα.

Τα κατάφερε, όμως, στην πέμπτη ευκαιρία του και ολοκληρώθηκε έτσι ο πέμπτος μεγαλύτερος σε διάρκεια αγώνας του Roland Garros, με τον Γερμανό να είναι άκρως συγκινημένος. Πως να μην είναι, άλλωστε;

Το θέμα τώρα είναι να μπορέσει να κάνει την κατάλληλη αποκατάσταση για να έχει τύχη κόντρα στον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ, που έφτασε για άλλη μια φορά... αθόρυβα στον τρίτο γύρο. Ο 32χρονος Βούλγαρος νίκησε άνετα τον Εμίλ Ρουσουβουόρι με 7-6(4), 6-3, 6-4 και πέρασε στους «32» για έβδομη φορά στην καριέρα του.

Στον τρίτο προκρίθηκε και ο «δήμιος» του Ντανίλ Μεντβέντεφ, ο Τιάγκο Βιλντ, που άφησε εκτός με 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 τον Γκουίδο Πέλα και θα αναμετρηθεί με τον Γιοσιχίτο Νισιόκα (4-6, 6-2, 7-5, 6-4 τον Μαξ Παρσέλ).

Συνεπής, τέλος, ήταν και ο Φράνσις Τιάφοου, που απέκλεισε με 3-6, 6-3, 7-5, 6-2 τον Ασλάν Καράτσεφ και περιμένει τον νικητή του βραδινού αγώνα ανάμεσα στον Σάσα Ζβέρεφ και τον Άλεξ Μόλτσαν.

BATTLE ROYALE 👏



5 hours and 26 mins later, @daniel_altmaier outlasts Sinner in an epic 7-6(0), 7-6(7), 6-1, 7-6(4), 7-5 to make the #RolandGarros third round. pic.twitter.com/v6EeOd1WFk — Roland-Garros (@rolandgarros) June 1, 2023