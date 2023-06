Το θαύμα της 16χρονης Αντρέεβα (vids)

Η 16χρονη Ρωσίδα, μεγάλη φαν του Άντι Μάρεϊ, νίκησε εύκολα με 6-1, 6-2 τη Γαλλίδα Ντιάν Πάρι και πέρασε για πρώτη φορά σε τρίτο γύρο Grand Slam. Είναι, μάλιστα, το ντεμπούτο της σε major, όπου πέρασε μέσω προκριματικών.

Η νεαρή τενίστρια, Νο.143 στον κόσμο, έχει εξασφαλίσει την πρώτη της είσοδο στο Top 100 και θα περιμένει στην επόμενη φάση τη νικήτρια του αγώνα Γκοφ-Γκράμπχερ.

Στη φάση των «32» προκρίθηκε και η φορμαρισμένη Έλενα Ριμπάκινα, που άφησε εκτός τη Λίντα Νόσκοβα με 6-3, 6-3 και παίζει τώρα με τη Σάρα ΣορίμπεςΤόρμο (6-4, 6-1 την Πέτρα Μάρτιτς).

Εκτός έμεινε η φιναλίστ του US Open 2017 και Νο.20 του ταμπλό Μάντισον Κις, μετά την ήττα της από τη συμπατριώτισσά της Κέιλα Ντέι με 6-2, 4-6, 6-4. Η Αμερικανίδα qualifier, Νο.138 στον κόσμο, θα παίξει για πρώτη φορά σε τρίτο γύρο σλαμ και εκεί θα βρει την Άνα Καρολίνα Σμιέντλοβα (6-3, 6-4 την Αλιόνα Μπόλσοβα.

Στους άνδρες, ο Κάσπερ Ρουντ έχασε σετ από τον Τζούλιο Τζεπιέρι, όμως πήρε τη νίκη με 6-3, 6-2, 4-6, 7-5 και θα αναμετρηθεί στη συνέχεια με Τιράντε ή Ζανγκ.

Μεγάλη νίκη πέτυχε ο εξαιρετικός φέτος στο χώμα Μπόρνα Τσόριτς, που λύγισε με 6-3, 4-6, 4-6, 6-3, 6-4 τον Πέδρο Κατσίν, μετά από σκληρή μάχη διάρκειας 4 ωρών και 23 λεπτών.

Ο 26χρονος Κροάτης θα βρει τώρα στον δρόμο του τον Τόμας Ετσεβέρι, που σταμάτησε με 6-3, 7-6(2), 6-3 τον Άλεξ Ντε Μινόρ, Νο.18 του ταμπλό.

