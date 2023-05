Τιάγκο Βιλντ προς δημοσιογράφο: «Δεν θα έπρεπε να κάνεις αυτή την ερώτηση σε κανέναν» (vid)

Ο Γερμανός ανέφερε την υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, για την οποία κατηγορείται από πρώην σύντροφό του και ο Βραζιλιάνος άλλαξε ξαφνικά διάθεση και απάντησε αρκετά επιθετικά: «Δε νομίζω πως είναι ένα θέμα για να το συζητήσουμε εδώ και βασικά δε νομίζω πως θα έπρεπε να κάνεις αυτή την ερώτηση σε κανέναν», του είπε.

Όταν ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι απλά κάνει τη δουλειά του, ο Βιλντ πρόσθεσε: «Δε νομίζω πως είναι δική σου απόφαση αν θα πρέπει να μιλήσω τώρα γι' αυτό ή όχι. Μπορείς να γράψεις ό,τι θέλεις... Και παρεμπιπτόντως δεν ήμουν ποτέ παντρεμένος, οπότε μην το γράψεις αυτό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μάνατζερ του παίκτη πλησίασε τον δημοσιογράφο για να φωτογραφήσει τη διαπίστευσή και προφανώς να ζητήσει την απομάκρυνσή του από τη διοργάνωση, αίτημα που λογικά δεν θα γίνει δεκτό.

Thiago Seyboth Wild on the domestic & psychological violence allegations and the interaction with the journalist in the press conference after beating Daniil Medvedev pic.twitter.com/C3tKoao2Oq