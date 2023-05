Σούπερ έκπληξη στο Παρίσι: Αποκλείστηκε ο Μεντβέντεφ! (vids)

Ο qualifier Τιάγκο Σέιμποτς Βιλντ (Νο.172 στον κόσμο) πέτυχε τη νίκη της ζωής του, επικρατώντας του 27χρονου Ρώσου με 7-6(5), 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-4, μετά από μια συναρπαστική αναμέτρηση διάρκειας 4 ωρών και 15 λεπτών!

Ο Μεντβέντεφ είχε δώσει υποσχέσεις με τις φετινές εμφανίσεις του στο χώμα, αλλά αυτή τη φορά δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, ενώ είχε απέναντί του και έναν εμπνευσμένο αντίπαλο, που είχε μαζί του και το κοινό του Philippe Chatrier. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πέμπτη φορά (σε επτά παρουσίες) που ο Ντανίλ χάνει στην πρεμιέρα του στο Παρίσι.

Ο νικητής του τουρνουά juniors στο US Open 2018, μάλιστα, κατάφερε να... συνέλθει μετά τις δύο χαμένες ευκαιρίες που είχε στο τάι μπρέικ του δεύτερου για να περάσει μπροστά με 2-0 σετ. Η πρώτη, ειδικά, χάθηκε με ένα αβίαστο λάθος που έκανε με το forehand...

O 23χρονος Βραζιλιάνος, που συμμετέχει για πρώτη φορά στη διοργάνωση, θα περιμένει στη συνέχεια τον νικητή του αγώνα Αλίς-Πέλα και παράλληλα... ανοίγει η όρεξη πολλών παικτών στο κάτω μέρος του ταμπλό. Όπως, για παράδειγμα, του περσινού φιναλίστ Κάσπερ Ρουντ, που νίκησε εύκολα με 6-4, 6-3, 6-2 τον Ελίας Ίμερ και θα παίξει στη συνέχεια με τον Τζούλιο Τζεπιέρι.

Καλό ήταν και το ξεκίνημα του Σάσα Ζβέρεφ, που πέτυχε την πρώτη νίκη του στο Παρίσι μετά από εκείνον τον οδυνηρό τραυματισμό στον περσινό ημιτελικό με τον Ράφα Ναδάλ. Ο 26χρονος Γερμανός άφησε εκτός τον Λόιντ Χάρις με 7-6(6), 7-6(0), 6-1 και θα αναμετρηθεί στους «64» με τον Άλεξ Μόλτσαν.

Στις γυναίκες, η Έλενα Ριμπάκινα πέτυχε εύκολη νίκη επί της νεαρής Τσέχας Μπρέντα Φρουχβίρτοβα με 6-4, 6-2 και θα συναντήσει ένα άλλο ανερχόμενο αστέρι της Τσεχία, τη Λίντα Νοσκοβα, που είδε την Ντάνκα Κόβινιτς να εγκαταλείπει στο 6-3, 2-1.

Η Κόκο Γκοφ, από την πλευρά της, χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή για να λυγίσει τη Ρεμπέκα Μασαρόβα με 3-6, 6-1, 6-2 και τώρα θα αναμετρηθεί με την Τζούλια Γκράμπχερ από την Αυστρία.

Στον δεύτερο γύρο πέρασε και η 16χρονη Μίρα Αντρέεβα, στο ντεμπούτο της σε Grand Slam! Η νεαρή Ρωσίδα απέκλεισε με 6-2, 6-1 την Άλισον Ρισκ και θα βρει στον δρόμο της τη Γαλλίδα Ντιάν Πέρι, που σταμάτησε με 6-2, 6-3 την Ανκελίνα Καλίνα, Νο.25 του ταμπλό.

Twists and turns 🎢



Qualifier Thiago Seyboth Wild makes an emphatic entrance to his first #RolandGarros main draw appearance, knocking out No.2 seed Medvedev 7-6(5), 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-4. pic.twitter.com/awnQzXHbFs