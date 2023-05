Μάχη για το Νο.1 στο Παρίσι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι σε αυτό το γκρουπ, ωστόσο για να κάνει το άλμα στην κορυφή θα πρέπει να κατακτήσει τον τίτλο και να μη φτάσει στον τέταρτο γύρο ο Κάρλος Αλκαράθ ή στα ημιτελικά ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Οι άλλοι τρεις «μνηστήρες» είναι οι Αλκαράθ (οδηγεί αυτή τη στιγμή την κούρσα), Μεντβέντεφ και Τζόκοβιτς, που με τίτλο θα είναι στο Νο.1, ανεξάρτητα από τι θα κάνουν οι ανταγωνιστές τους.

Όπως θα δείτε στα σενάρια που ακολουθούν, ο νεαρός Ισπανός είναι αυτός που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι στην κορυφή μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης (12/6).

ATP No. 1 scenarios during Roland Garros:

— four players in contention;

— Alcaraz, Medvedev, Djokovic each have their destiny in their own hands: title = No. 1 regardless of other players' results.