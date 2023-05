Λίγο πριν αρχίσει το ματς στη Ρώμη, ο διαιτητής Μοχάμεντ Λαγιάνι επιχείρησε να φέρει κοντά τους παίκτες για να βγάλουν την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία.

Ο 27χρονος Ρώσος, όμως, γύρισε την πλάτη και πήγε να ξεκινήσει το ζέσταμα...

Δείτε τη σκηνή...

why is he allowed to basically refuse a picture for a SEMIFINAL?? stef hasn’t even done anything to him pic.twitter.com/mdY3UanLfi