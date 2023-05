Πρώτος φιναλίστ ο αλύγιστος Ρούνε (vids)

Παρότι έχασε το πρώτο σετ και έμεινε πίσω με 2-4 στο δεύτερο, ο 20χρονος Δανός (Νο.7) λύγισε τον 24χρονο Νορβηγό (Νο.4) με 6-7(2), 6-4, 6-2 σε 2 ώρες και 42 λεπτά και θα διεκδικήσει αύριο (21/5, 16.30) τον δεύτερο Masters τίτλο του. Αντίπαλός του θα είναι ο νικητής του μεγάλου αγώνα ανάμεσα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ και τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Μέχρι σήμερα ο Ρούνε είχε τέσσερις ήττες σε ισάριθμους αγώνες με τον Ρουντ και όλα έδειχναν ότι θα ερχόταν... και η πέμπτη. Κατάφερε, ωστόσο, να... μπει στο μυαλό του αντιπάλου του με το ιατρικό τάιμ άουτ που πήρε όταν δέχτηκε το μπρέικ στο δεύτερο σετ (2-3) και ανεβάζοντας παράλληλα την απόδοσή του, έφερε σχεδόν ανέλπιστα το ματς στα ίσα. Την ίδια ώρα, ολοένα και περισσότερα λάθη έρχονταν από τη ρακέτα του Ρουντ.

Συνεχίζοντας στον ίδιο ρυθμό και στο τρίτο σετ, ο Ρούνε σημείωσε το καθοριστικό μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ (4-1) και δεν δυσκολεύτηκε στη συνέχεια να κρατήσει το σερβίς του, σφραγίζοντας τη νίκη με άλλο ένα μπρέικ στο 5-2.

Θα είναι ο τρίτος τελικός Masters για τον νεαρό Δανό (1-1), ο όγδοος συνολικά στην καριέρα του (4-3) και ο τρίτος για τη φετινή σεζόν (1-1).

Σε ό,τι αφορά τα head to head, με τον Στέφανο είναι στο 2-0 και με τον Μεντβέντεφ στο 1-0! Θυμίζουμε ότι είχε κατακτήσει τον τίτλο στο περσινό Masters του Μπερσί, λυγίζοντας στον τελικό τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ είχε ηττηθεί φέτος στον τελικό του Μόντε Κάρλο από τον Αντρέι Ρούμπλεφ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κερδίσει και τα επτά τελευταία ματς του κόντρα σε παίκτες του Top 5!

Mε την πορεία του στη Ρώμη έχει εξασφαλίσει την άνοδο στο Νο.6, που είναι career high, αλλά αν κατακτήσει τον τίτλο και ο Τσιτσιπάς δεν κερδίσει τον ημιτελικό, τότε θα «πιάσει» τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα στους 4.775 βαθμούς.

Αν, όμως, ο Στεφ νικήσει σήμερα, τότε θα επιστρέψει στο Top 4 και θα είναι Νο.4 του ταμπλό στο Roland Garros, που σημαίνει ότι θα αποφύγει Κάρλος Αλκαράθ και Νόβακ Τζόκοβιτς μέχρι τα ημιτελικά.

Hear Holger ROAR 🦁 @holgerrune2003 takes the second set 6-4! #IBI23 pic.twitter.com/QBVz3fftFz

RUU-ning The Show 💪@CasperRuud98 takes the first set against Rune 7-6! #IBI23 pic.twitter.com/LDaFsn2NmG