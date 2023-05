Eπιβλητικά στους «4» ο Μεντβέντεφ - Περιμένει Τσιτσιπά ή Τσόριτς (vids)

Συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις στο όχι και τόσο αγαπημένο του χώμα, ο 27χρονος Ρώσος (Νο.3) έβαλε φρένο στα όνειρα του Γερμανού Γιάνικ Χανφμαν (Νο.101) με 6-2, 6-2 σε 80 λεπτά και έκλεισε θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Εκεί θα βρει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα σε Στέφανο Τσιτσιπά ή Μπόρνα Τσόριτς, που θα αναμετρηθούν περίπου στις 21.30.

Παίζοντας κόντρα σε έναν αντίπαλο που έκοψε τον δρόμο σε Τέιλορ Φριτζ και Αντρέι Ρούμπλεφ, πετυχαίνοντας τις πρώτες Top 10 νίκες της καριέρας του, ο Μεντβέντεφ έκανε ό,τι ήθελε στο court και απέδειξε για άλλη μια φορά ότι τελικά... μπορεί και στο χώμα! Αρκεί να το πιστέψει και ο ίδιος...

Είναι πρώτος σε νίκες τη φετινή σεζόν (37) και πλέον είναι και πρώτος σε νίκες σε τουρνουά Masters (18), έχοντας κατακτήσει το Μαϊάμι και παίξει στον τελικό του Indian Wells. Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι έφτασε τις 37 νίκες κατά τη διάρκεια του US Open!

Είναι μόλις ο πρώτος του ημιτελικός σε χώμα μετά το 2019 (τρίτος συνολικά) και ο δεύτερος Masters ημιτελικός του σε αυτή την επιφάνεια.

Πριν από το τουρνουά ακουγόταν σαν... θαύμα, αλλά αν ο Μεντβέντεφ κατακτήσει τον τίτλο στη Ρώμη θα ανεβεί στο Νο.2 του κόσμου, στέλνοντας στο Νο.3 τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Και, φυσικά, θα είναι και το Νο.2 του ταμπλό στο Roland Garros, κάτι που αλλάζει πολλά για την κλήρωση του χωμάτινου σλαμ.

Ο άλλος ημιτελικός του Internazionali BNL d' Italia είναι Ρούνε-Ρουντ και το ζευγάρι του τελικού θα βγει το Σάββατο (20/5). Ο τελικός διεξάγεται μια μέρα μετά.

Hard Court specialist ✅

Clay Court specialist? 👀@DaniilMedwed is through to the Rome semi-finals with a 6-2 6-2 win over Hanfmann!#IBI23 pic.twitter.com/wPYwF4nARV