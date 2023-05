Xτύπησε το κινητό της Σβιόντεκ την ώρα του αγώνα! (vid)

Στο ξεκίνημα του αγώνα με την Ελένα Ριμπάκινα, χτύπησε ένα τηλέφωνο και προς έκπληξη όλων ήταν το κινητό της 21χρονης Πολωνής!

Ο αγώνας διακόπηκε προσωρινά μέχρι η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο να βρει τη συσκευή και να την παραδώσει στην ομάδα της.

Η Ίγκα, πάντως, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση με τη Ριμπάκινα, καθώς ένας τραυματισμός στον μηρό την ανάγκασε να εγκαταλείψει την προσπάθεια στο τρίτο σετ. Σίγουρο πρόκειται για ανησυχητικό σημάδι εν όψει Roland Garros, όπου υπερασπίζεται τον τίτλο...

Toν τίτλο υπερασπιζόταν και στη Ρώμη, από όπου είχε φύγει νικήτρια δύο διαδοχικές χρονιές.

Ring Ring, Ring Ring 📱



Wonder who was calling? 😂 pic.twitter.com/jiwBknOCy0