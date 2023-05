Πέταξε έξω τον Τζόκοβιτς ο Ρούνε! (vids)

Ο 20χρονος Δανός, Νο.7 στον κόσμο, επικράτησε με 6-2, 4-6, 6-2 και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Internazionali BNL d' Italia, όπου θα συναντήσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Κάσπερ Ρουντ και τον Φραν Σερούντολο.

Ο Νόλε είχε να χάσει στα προημιτελικά της συγκεκριμένης διοργάνωσης από το 2013 (9-0), ενώ έχει τώρα δύο συνεχόμενες ήττες από τον νεαρό Σκανδιναβό, που τον είχε λυγίσει και στον τελικό του Μπερσί τον περασμένο Νοέμβριο (2-1 το head to head)!

Ο 36χρονος Σέρβος έτσι κι αλλιώς θα έχανε το Νο.1 του κόσμου στις 22 Μαΐου, όμως κινδυνεύει να χάσει τώρα και το Νο.2, όπου θα ανεβεί ο Ντανίλ Μεντβέντεφ αν φύγει με το τρόπαιο από τη Ρώμη.

Όπως και να έχει, ο τενίστας από το Βελιγράδι φάνηκε ευάλωτος και σε αυτό το τουρνουά, οπότε τα μηνύματα δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά εν όψει Roland Garros (28/5), όπου θα πάει χωρίς τίτλο στο χώμα και με ρεκόρ 5-3.

Ήταν βαρύς κόντρα στον Ρούνε, δεν είχε τα συνήθη «καθαρά» του χτυπήματα και έχασε πολλά ράλι από τον αντίπαλό του, που ήταν σταθερότατος από τη βασική γραμμή. Εκτός των άλλων, είχε και 35 αβίαστα λάθη, έναντι μόλις 15 του Δανού.

Κάτι τον ενοχλούσε από την αρχή της αναμέτρησης και παρότι ανέβασε ταχύτητα μετά από ιατρικό τάιμ άουτ (του χορηγήθηκε κάποιο παυσίπονο) και πήρε το δεύτερο σετ ύστερα από τη διακοπή 70 λεπτών λόγω της βροχής, δεν «πάτησε» στο μομέντουμ.

Ο εξαιρετικός Ρούνε, λοιπόν, κατάφερε να σημειώσει δύο μπρέικ στο τρίτο σετ, να προηγηθεί με 4-0 και να βρεθεί με τις μπάλες στα χέρια στο 5-2! Ο Νόλε είχε μπρέικ πόιντ στην ύστατη προσπάθεια να μείνει «ζωντανός» στο ματς, αλλά έχασε ένα ακόμα ράλι και ο Ρούνε έκλεισε τον αγώνα με τρεις σερί πόντους! O μικρός έχει μεγάλο ταλέντο, πολύ θάρρος και έφτασε στον τρίτο Masters ημιτελικό του...

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ματς ήταν αρκετά επεισοδιακό, με τον Μοχάμεντ Λαγιάνι να έχει πολλή δουλειά με τα... σημάδια και τους δύο παίκτες να έχουν πολλά παράπονα από τον Σουηδό umpire.

Ο άλλος ημιτελικός, θυμίζουμε, θα προκύψει από τους αγώνες Χάνφμαν-Μεντβέντεφ και Τσιτσιπάς-Τσόριτς. Το βέβαιο είναι ότι θα έχουμε νέο νικητή και πως για πρώτη φορά μετά το 2004 δεν θα είναι στον τελικό ένας από τους Ναδάλ, Τζόκοβιτς!

Τέλος εποχής;

RUTHLESS RUNE 🤯 @holgerrune2003 knocks 6-time Champion Novak Djokovic out of Rome! #IBI23 pic.twitter.com/8c74E8lIs0

Fighting back 💪@DjokerNole wins 2/2 points after the delay to take the second set! #IBI23 pic.twitter.com/zOa9TXf1yr