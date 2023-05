Γίνεται... σπεσιαλίστας τoυ χώματος ο Μεντβέντεφ! (vids)

Ο Νο.3 τενίστας στον κόσμο λύγισε τον 26χρονο Γερμανό (Νο.22) με 6-2, 7-6(3) σε 1 ώρα και 56 λεπτά και θα βρει τώρα απέναντί του μια από τις μεγάλες εκπλήξεις της διοργάνωσης, τον Γερμανό Γιάνικ Χάνφμαν.

Ο 27χρονος Ρώσος έχει πάρει πλέον τον αέρα του Ζβέρεφ, αφού πέρα από το 3/3 στα τρία που έχει φέτος εναντίον του, έχει κερδίσει τις 9 από τις 11 τελευταίες αναμετρήσεις τους και πλέον προηγείται με 9-6 στο head to head.

Μπορεί το συνολικό ρεκόρ του να είναι 25-25 στο χώμα και να μην... αγαπάει ιδιαίτερα αυτή την επιφάνεια, όμως φέτος δείχνει πολύ θετικά σημάδια και έχει τώρα επτά νίκες σε εννέα αγώνες. Έχει και καλές πιθανότητες να πάει πιο βαθιά στη συγκεκριμένη διοργάνωση και να συναντήσει ενδεχομένως στα ημιτελικά τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Έχουμε, όμως, δρόμο μέχρι τότε, αφού ο Στεφ πρέπει αρχικά απόψε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Λορέντζο Μουζέτι και να προκριθεί στα προημιτελικά...

Playing like a clay-court specialist 😏 @DaniilMedwed records his 3rd successive victory over Alexander Zverev! #IBI23 pic.twitter.com/erFDo6wrRU

Just how good is that @DaniilMedwed 🤯#IBI23 pic.twitter.com/UnWmfrFrtU