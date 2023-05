Αχτύπητη στη Ρώμη η Σβιόντεκ (vids)

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο υπέταξε την 26χρονη Κροάτισσα (Νο.24) με 6-3, 6-4 σε 95 λεπτά και πέτυχε την 14η διαδοχική της νίκη στη Ρώμη! Η τελευταία που τη λύγισε στην ιταλική πρωτεύουσα ήταν η Αράντσκα Ρους στο ντεμπούτο της το 2020, ενώ η τελευταία που της πήρε σετ είναι η Μπάμπορα Κρεϊτσίκοβα το 2021 (έχει 24-0 από τότε!).

Πάει, λοιπόν, φουλ για τον τρίτο διαδοχικό της τίτλο στο Foro Italico και αυτή που θα επιχειρήσει τώρα να της κόψει τον δρόμο είναι η φιναλίστ του Australian Open και περσινή νικήτρια του Wimbledon, που φέτος έχει 2/2 εναντίον της (2-1 υπέρ της το συνολικό head to head).

H Ριμπάκινα (No.6) σαφώς και είναι επικίνδυνη αντίπαλος, όμως αυτή τη φορά μιλάμε για χώμα, εκεί όπου το ρεκόρ της 21χρονης Πολωνής από το 2020 είναι 49-4! Σημειώστε ότι μια από αυτές τις ήττες ήρθε από τη Μαρία Σάκκαρη στο εκπληκτικό για την Ελληνίδα τενίστρια Roland Garros 2021.

Ό,τι και να γίνει στη Ρώμη, πάντως, η Ίγκα θα πάει ξανά στο Παρίσι ως το μεγάλο φαβορί και πολύ δύσκολα θα βρεθεί παίκτρια που θα της σταματήσει την πορεία προς το repeat...

Τα άλλα ζευγάρια των προημιτελικών είναι Οσταπένκο-Μπαντόσα ή Μούχοβα, Κουντερμετόβα-Ζενγκ και Χαντάντ Μάια-Καλίνινα.

Defense to Offense 🔥



Incredible stuff from @iga_swiatek to get the break deep in the 2nd set!#IBI23 pic.twitter.com/gHLYMIQiFD