Άλλος ένας προημιτελικός στη Ρώμη για Τζόκοβιτς (vid)

Ο 36χρονος Σέρβος επικράτησε με 6-3, 6-4 του Καμ Νόρι (Νο.13) σε 89 λεπτά και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Internazionali BNL d' Italia, όπου ενδεχομένως να βρει τον Χόλγκερ Ρούνε (παίζει με τον Πόπιριν).

Είναι η 17η διαδοχική φορά που ο Νόλε περνάει στην οκτάδα της διοργάνωσης και το εκπληκτικό είναι ότι τα έχει καταφέρει σε κάθε συμμετοχή του!

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο κατέκτησε με άνεση το πρώτο σετ και ανησύχησε μόνο για λίγο στο δεύτερο, όταν είδε τον 27χρονο Βρετανό να παίρνει πίσω το μπρέικ στο 2-1 και να προηγείται μετά με 3-4.

Τελικά «έσπασε» ξανά τον αντίπαλό του στο 4-4 και σέρβιρε με επιτυχία στη συνέχεια (έστω και αν έμεινε πίσω με 0-30) για να σφραγίσει τη νίκη.

Ακόμα και αν καταφέρει να φύγει με τον τίτλο από τη Ρώμη, πάντως, τη Δευτέρα (22/5) θα χάσει το Νο.1 του κόσμου από τον Κάρλος Αλκαράθ, ενώ μαθηματικά δεν έχει εξασφαλίσει το Νο.2 (απειλεί ο Ντανίλ Μεντβέντεφ). Όλα αυτά, λίγες μέρες πριν την έναρξη του Roland Garros (28/5).

