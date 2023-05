Έξαλλος με τον διαιτητή ο Τιάφοου (vid)

Και είχε τα δίκια του ο 25χρονος Αμερικανός, καθώς η βροχή είχε δυναμώσει χθες το βράδυ στη Ρώμη και ο αγώνας αυτός ήταν ο μοναδικός που συνεχιζόταν.

«Πώς παίζουμε σε αυτό το court», φώναξε επανειλημμένα στον umpire Τζάουμε Καμπιστόλ, ενώ παράλληλα είχε να «διαχειριστεί» και τις έντονες αντιδράσεις του κοινού. Έπαιζε με Ιταλό, βλέπετε...

Το τρίτο σετ ξεκίνησε κανονικά και ο εκνευρισμένος Τιάφοου δέχτηκε μπρέικ στο πρώτο γκέιμ. «Εννοείται ότι θα μας αφήσετε να παίζουμε, αφού αυτός είναι από εδώ», συνέχισε ο Νο.12 τενίστας στον κόσμο και τελικά το ματς διακόπηκε στο 2-1 υπέρ του Μουζέτι.

Η αναμέτρηση θα συνεχιστεί σήμερα (καιρού επιτρέποντος) και ο νικητής θα παίξει το βράδυ (21.30-22.00) με Στέφανο Τσιτσιπά ή Λορέντζο Σόνεγκο.

We have DRAMA in Rome



Two of the three matches going have been suspended due to rain but this one between Italian Lorenzo Musetti and @FTiafoe continues & eventually he falls behind a break



"Of course you're gonna let us play when this guy's from here!"pic.twitter.com/1V5HzwaLU9