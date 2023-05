Επική ατάκα Μάρεϊ για την... τούρτα του Αλκαράθ

Την προηγούμενη εβδομάδα όλος ο κόσμος κατέκρινε το Madrid Open διότι η τούρτα που πήρε ο Κάρλος Αλκαράθ στα γενέθλιά του ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτή της Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία έγινε 25 ετών την ίδια μέρα.

Γι' αυτό, λοιπόν, ο Άντι έγραψε στο twitter: «Αν δεν πάρω τούρτα ίδιου μεγέθους με αυτή του Αλκαράθ σήμερα, θα εκνευριστώ πάρα πολύ».

Φυσικά, από κάτω έγινε... χαμός από τους θαυμαστές του!

If I don’t get a cake of equal size if not slightly bigger than Alcaraz today im going to be absolutely f**king furious 😡