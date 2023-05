«Βόμβα» στη Ρώμη: Έχασε από το Νο.135 του κόσμου ο Αλκαράθ! (vids)

Παίζοντας μόλις στο πρώτο του ATP τουρνουά και αντιμετωπίζοντας για πρώτη φορά παίκτη του Top 10, ο 23χρονος Ούγγρος (Νο.135) επικράτησε με 6-3, 7-6(4) του 20χρονου Ισπανού, που μετρούσε 12 σερί νίκες και δύο διαδοχικούς τίτλους!

Ο Μαροζάν έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης που νικάει φέτος στο χώμα τον Αλκαράθ (ο πρώτος ήταν ο Καμ Νόρι στο Μπουένος Άιρες) και μόλις ο τρίτος συνολικά για το 2023 (τον είχε σταματήσει και ο Γιάνικ Σίνερ στο Μαϊάμι).

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε έξι διοργανώσεις τη φετινή σεζόν, ο Κάρλος είχε πέντε τελικούς και έναν ημιτελικό, έχοντας κατακτήσει τέσσερις τίτλους! Τελικά, την πάτησε στην πρώτη του συμμετοχή στο Masters της Ρώμης...

Έπρεπε να γίνει, όμως, καθώς ο Μαροζάν ήταν φανταστικός, τον «σκότωσε» με τους winners του (24 στο σύνολο) και έδειξε απαράμιλλη ψυχραιμία όταν ο Αλκαράθ «αναστήθηκε» στο δεύτερο σετ.

Δεν λύγισε ακόμα και όταν ο νεαρός Ισπανός προηγήθηκε με 4-1 στο τάι μπρέικ και, μάλιστα, πήρε έξι σερί πόντους για να φτάσει στον θρίαμβο!

Ο τενίστας από τη Βουδαπέστη, που μπήκε από τα προκριματικά στο κυρίως ταμπλό, θα παίξει στους «16» με τον Μπόρνα Τσόριτς, που απέκλεισε με 7-6(3), 6-1 τον Ρομπέρτο Καρμπαγές Μπαένα. Για την ώρα έχει εξασφαλίσει άνοδο στο Νο.114 του κόσμου, που είναι και career high.

Ο Καρλίτος, από την πλευρά του, που έχασε από παίκτη εκτός Top 100 για πρώτη φορά μετά από 19 μήνες, στρέφει το βλέμμα του στο Roland Garros (28/5), όπου θα είναι επικεφαλής του ταμπλό, αφού την άλλη Δευτέρα (22/5) θα επιστρέψει στο Νο.1 του κόσμου.

Ο Αλκαράθ ήταν στην πλευρά του Στέφανου Τσιτσιπά στη Ρώμη και οι δυο τους θα μπορούσαν να συναντηθούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Καλά νέα για τον Στεφ, λοιπόν, που στις 20.00 θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Λορέντζο Σονέγκο.

UPSET OF THE YEAR? Fabian Marozsan knocks Carlos Alcaraz out of Rome! 😳 #IBI23 pic.twitter.com/nH9v6kw3oY

He wanted to try "win a few games" 👀



How Fabian Marozsan feels about his EPIC win over Alcaraz 😎#IBI23 pic.twitter.com/ZDpG1aTBYS