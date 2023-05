Ο 21χρονος τενίστας ήταν έτοιμος να συνεχίσει τον αγώνα, καθώς νόμιζε ότι το σκορ στο τρίτο σετ ήταν 5-1 και όχι 6-1!

Οι φωνές, όμως, τον ξύπνησαν και πήγε καθυστερημένα να δώσει το χέρι στον αντίπαλό του!

Ο Σίνερ θα παίξει στη φάση των «16» με τον Αργεντινό Φραν Σερούντολο.

Yes Jannik, you really did win 🤣@janniksin beats Alexander Shevchenko 6-3 6-7 6-2 to reach the Round of 16! #IBI23 pic.twitter.com/p5W9zldK4H