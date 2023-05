Αγρίεψε όταν έχασε σετ ο Τζόκοβιτς! (vids)

Ο 36χρονος Σέρβος, που σε λίγες μέρες θα πέσει από το Νο.1 του κόσμου, λύγισε με 6-3, 4-6, 6-1 σε 2 ώρες και 19 λεπτά τον 32χρονο Βούλγαρο (Νο.33) και θα περιμένει στον τρίτο γύρο τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Μάρτον Φούτσοβιτς και τον Καμ Νόρι. Έχει πλέον 11 νίκες σε 12 αγώνες με τον άλλοτε Νο.3 τενίστα στον κόσμο!

Ο Νόλε φάνηκε να έχει τον έλεγχο του αγώνα μέχρι τα μέσα του δεύτερου σετ, όταν και προηγήθηκε με 4-2, αλλά είδε τον αντίπαλό του να παίρνει τέσσερα διαδοχικά γκέιμ και να φέρνει το ματς στα ίσα. Στο διάστημα αυτό πήρε 12 σερί πόντους, αλλά και 14 από τους 16 τελευταίους του σετ!

Σα να «άδειασε», όμως, εξαιτίας αυτής της προσπάθειας ο Ντίμι και το μόνο που κατάφερε ήταν να πάρει ένα γκέιμ στο τρίτο σετ, έχοντας απέναντί του και έναν Τζόκοβιτς πεισμωμένο και αποφασισμένο να αποφύγει άλλες περιπέτειες.

Ο Τζόκοβιτς, λοιπόν, συνεχίζει την πορεία προς υπεράσπιση του τίτλου, αλλά ακόμα και αν τα καταφέρει, δε αποφεύγει την πτώση (τουλάχιστον) στο Νο.2 του κόσμου. Στην κορυφή θα επιστρέψει ο Κάρλος Αλκαράθ, που θα είναι και επικεφαλής του ταμπλό στο Παρίσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νόλε, έξι φορές νικητής της διοργάνωσης, έφτασε τις 1.050 νίκες καριέρας, ενώ έχει φτάσει τουλάχιστον ως τα προημιτελικά της Ρώμης και στις 16 προηγούμενες συμμετοχές του!

