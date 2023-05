Κέρδισε 12 σερί γκέιμ και πέρασε στον τέταρτο γύρο η Σβιόντεκ (vid)

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο έχασε τα δύο πρώτα γκέιμ από τη Λέσια Τσουρένκο (Νο.68), αλλά κέρδισε στη συνέχεια 12 σερί γκέιμ για να φτάσει στο άνετο 6-2, 6-0 και την πρόκριση στη φάση των «16» του Internazionali.

Θυμίζουμε ότι η 21χρονη Πολωνή πήρε 12 διαδοχικά γκέιμ και στην πρεμιέρα της κόντρα στην Αναστάσια Παβλιουτσένκοβα, την οποία νίκησε με 6-0, 6-0!

Ήταν η 27η νίκη της τη φετινή σεζόν, ενώ βελτίωσε και το ρεκόρ της στο χώμα για το 2023, μετρώντας 11 νίκες και 1 ήττα.

Αυτή που θα επιχειρήσει να της σπάσει το σερί των 13 νικών στη Ρώμη θα προκύψει από το ματς ανάμεσα στη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα και την Ντόνα Βέκιτς.

Στην πλευρά της Σβιόντεκ βρισκόταν και η Μαρία Σάκκαρη, όμως η 27χρονη Ελληνίδα ηττήθηκε στα δύο σετ από τη Μαρκέτα Βοντρούσοβα.

Making her run 💪



Defending champ @iga_swiatek defeats Tsurenko and secures her spot in the fourth round!#IBI23 pic.twitter.com/BMyg518RXb