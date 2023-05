Ολοκλήρωσε τη δουλειά ο Τσιτσιπάς (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε... στα γρήγορα τα δύο γκέιμ που χρειαζόταν για να αποκλείσει τον Νούνο Μπόρζες και σφράγισε το ραντεβού με τον Λορέντζο Σονέγκο στους «32» της Ρώμης.

Μετά το χθεσινό 6-3, 4-3 και τη διακοπή λόγω της βροχής, ο Στεφ μπήκε πολύ δυνατά σήμερα στο ματς με διάθεση να τελειώνει... με τη μία.

Κράτησε, λοιπόν, το σερβίς του και με ένα ακόμα μπρέικ στη συνέχεια έφτασε στη νίκη (6-3, 6-3) μετά από συνολική προσπάθεια διάρκειας μόνο 70 λεπτών. Σήμερα χρειάστηκε 5 λεπτά!

Για να θυμηθούμε και τι έγινε χθες, ο περσινός φιναλίστ Τσιτσιπάς «έσπασε» τον αντίπαλό του στο πρώτο του service game και αυτό ήταν αρκετό για να φτάσει ελεγχόμενα στο 1-0. Ο Μπόρζες ήταν πιο ανταγωνιστικός στο δεύτερο σετ, ωστόσο ο Στεφ κατάφερε να πετύχει ένα ακόμα μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ και να πάρει προβάδισμα με 3-2.

Είχε ένα ακόμα μπρέικ πόιντ στο 4-2, ωστόσο ο Πορτογάλος έμεινε όρθιος και στη συνέχεια οι δύο παίκτες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια λόγω της βροχής.Κόντρα σ

τον «γηπεδούχο» Σονέγκο (Νο.48), ο Στέφανος έχει δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, οι οποίες σημειώθηκαν το 2021 σε Μαϊάμι και Σινσινάτι. Θα είναι, πάντως, η πρώτη τους συνάντηση στο χώμα.

Ο αγώνας θα γίνει αύριο (15/5) και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6.

Καθυστερημένη πρόκριση πήρε και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ, που μετά το 6-4, 6-2 σε βάρος του Εμίλ Ρουσουβουόρι, θα παίξει αύριο στους «32» με τον Μπερναμπέ Θαπάτα Μιράγες.

Εκτός τρίτου γύρου, όμως, έμεινε ο Τέιλορ Φριτζ, μετά την ήττα του 6-4, 6-1 από τον Γιάνικ Χάνφμαν, που θα αναμετρηθεί με τον Μάρκο Τσεκινάτο.

Ο Χόλγκερ Ρούνε, τέλος, έκλεισε τα... αυτιά του και άφησε εκτός φάσης «16» τον Ιταλό Φάμπιο Φονίνι, επικρατώντας με 6-4, 6-2. Θα βρει απέναντί του στη συνέχεια τον Αυστραλό Άλεξ Πόπιριν, που άφησε εκτός με 7-5, 7-5 τον Ρομάν Σαφιούλιν.

Shortest day at the office ever? 🤔@steftsitsipas finishes his match with Nuno Borges by winning the final 2 games! #IBI23 pic.twitter.com/lzIzm2dLxC — Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2023