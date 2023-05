Στραβοπάτησε στη Ρώμη η Σάκκαρη (vids)

H κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.8) ηττήθηκε στο Pietrangeli με 7-5, 6-3 σε 88 λεπτά και τώρα θα στρέψει αναγκαστικά το βλέμμα της στο 250άρι του Ραμπάτ. Εκεί όπου θα πάει την τελευταία εβδομάδα πριν το Roland Garros (21-27/5), με στόχο να επαναλάβει τον θρίαμβο του 2019 και να μπει με «αέρα» στο μεγάλο χωμάτινο ραντεβού του Παρισιού!

Η 27χρονη τενίστρια δεν σέρβιρε όσο καλά θα ήθελε κόντρα σε μια πολύ καλή returner (είχε 57% στο πρώτο σερβίς), δεν διαχειρίστηκε σωστά τους κρίσιμους πόντους, ενώ «προδόθηκε» σε κάποια σημεία-κλειδιά και από το forehand της, το οποίο συνήθως είναι μεγάλο της όπλο. Συνολικά είχε 24 αβίαστα λάθη (έναντι 18).

Η 23χρονη Τσέχα (Νο.70), από την άλλη, επιτέθηκε στο σερβίς της Μαρίας, εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της και «καθάρισε» τον αγώνα με... θαρραλέες αποφάσεις, χωρίς να περιμένει το λάθος της αντιπάλου της.

Δεν μιλάμε, άλλωστε, για μια τυχαία παίκτρια... Η Βοντρούσοβα είναι πρώην Νο.14 στον κόσμο, αργυρή ολυμπιονίκης στο Τόκιο και είχε φτάσει στον τελικό του Roland Garros το 2019. Φέτος, μάλιστα, φαίνεται ότι ξαναβρίσκει σιγά-σιγά τον εαυτό της και, ειδικά στον χώμα, είναι ικανή να κάνει μεγάλες ζημιές.

Η Τσέχα έσπασε το σερβίς της Μαρίας μόλις στο πρώτο γκέιμ και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε να σερβίρει υπό πίεση στο 5-3. Η Βοντρούσοβα εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και έφτασε σε διπλό σετ πόιντ, αλλά η Σάκκαρη βρήκε λύσεις με το forehand και μπόρεσε να μείνει όρθια.

Η εξέλιξη αυτή, μάλιστα, της έδωσε ώθηση για τη συνέχεια και ανεβάζοντας ταχύτητα κατάφερε να πετύχει το μοναδικό μπρέικ της στον αγώνα, όταν η Τσέχα σέρβιρε για την κατάκτηση του πρώτου σετ (5-5).

Η αγωνία, όμως, δεν κράτησε για πολύ, αφού η Βοντρούσοβα απάντησε αμέσως μετά και εκμεταλλευόμενη το (συνολικά) πέμπτο σετ πόιντ της όταν πήρε τις μπάλες στο 6-5, έκλεισε το πρώτο σετ. Το έκανε και με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς επέλεξε να ρισκάρει στο 40-30 μετά από δύο χαμένα σετ πόιντ με ένα υπέροχο drop shot.

Η Βοντρούσοβα μπήκε γρήγορα στη θέση του οδηγού και στο δεύτερο σετ, πετυχαίνοντας το πρώτο μπρέικ της στο 1-1 σε ένα ασταθές service game της Μαρίας. Η Νο.8 τενίστρια στον κόσμο είχε μια ευκαιρία στη συνέχεια για την άμεση απάντηση, ωστόσο ,«έσπασε» το forehand της και η Τσέχα διατήρησε το προβάδισμα.

Η Μαρία δεν εκμεταλλεύτηκε ούτε την ευκαιρία που είχε στο 3-2 και τελικά βρέθηκε να σερβίρει για να μείνει στο ματς στο 5-3. Παίζοντας πιο... άνετα η Βοντρούσοβα έφτασε σε διπλό ματς πόιντ και τελείωσε το ματς στο δεύτερο, όταν βρήκε υπέροχη επιστροφή και δεν μπόρεσε να αντιδράσει η Μαρία.

Λίγο αργότερα (περίπου στις 16.00) θα μπει ξανά στο court ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα προσπαθήσει να πάρει δύο γκέιμ και να αποκλείσει τον Νούνο Μπόρτζες. Θυμίζω ότι ο αγώνας διακόπηκε χθες λόγω βροχής στο 6-3, 4-3.

