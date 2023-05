Nικηφόρο ντεμπούτο στη Ρώμη και επιστροφή στο Νο.1 για Αλκαράθ (vid)

Θα επέστρεφε στο Νο.1, βέβαια, ακόμα και αν έχανε από τον συμπατριώτη του, αφού αρκούσε και μόνο η συμμετοχή του στη διοργάνωση για την εκτόπιση του Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο 36χρονος Σέρβος είναι ο υπερασπιστής του τίτλου και χάνει την πρωτιά ακόμα και αν κάνει το repeat στην ιταλική πρωτεύουσα.

Ο 20χρονος Ισπανός, πάντως, έκανε το καθήκον του στην πρώτη του εμφάνιση στη Ρώμη και μετά το 6-4, 6-1 επί του 35χρονου αντιπάλου του εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «32» της διοργάνωσης. Το επόμενό του εμπόδιο θα προκύψει από το ματς Λεχέτσκα-Μαροτζάν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Αλκαράθ θα είναι Νο.1 του ταμπλό στο Roland Garros (για πρώτη φορά επικεφαλής ταμπλό σε σλαμ), ενώ το Νο.2 του Τζόκοβιτς απειλείται (μαθηματικά) από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Στη Ρώμη διεξάγεται και το αντίστοιχο τουρνουά των γυναικών, όπου συνεχίζεται το «ναυάγιο» των φαβορί. Μετά τους αποκλεισμούς των Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο.2) και Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.3), εκτός έμεινε και η Καρολίν Γκαρσιά (Νο.4), που ηττήθηκε με 6-4, 6-4 από την Κολομβιανή Καμίλα Οσόριο (Νο.100).

Η 21χρονη qualifier θα παίξει στη φάση των «16» με την Μπεατρίς Χαντάν Μάια, που νίκησε με 7-5, 6-4 τη Μάγκντα Λινέτ.

Για την ώρα ο καιρός στη Ρώμη έχει ηρεμήσει, όμως οι προβλέψεις για τη συνέχεια της ημέρας παραμένουν ανησυχητικές!

