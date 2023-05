Ο προπονητής της Ρόμα ήταν χθες στο... γειτονικό Campo Centrale του Foro Italico και είδε την πρεμιέρα του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Internazionali BNL d' Italia.

Οι δυο τους, μάλιστα, συναντήθηκαν μετά τη λήξη του αγώνα με τον Τόμας Ετσεβέρι και, μάλιστα, ο Σέρβος σούπερ σταρ υπέγραψε το καπελάκι του Πορτογάλου.

- Nole, can I get an autograph?



- Sure, what's your name?#IBI23 pic.twitter.com/9JFWQlshUx