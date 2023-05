Κατηγορείται για σεξισμό το Madrid Open

Συγκεκριμένα, οι διοργανωτές κατηγορούνται για σεξισμό και όλα ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή, μέρα που γιόρτασαν τα γενέθλιά τους οι Αρίνα Σαμπαλένκα και Κάρλος Αλκαράθ.

Η διαφορά στο μέγεθος της τούρτας και γενικώς στην αντιμετώπιση των δύο παικτών προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media, κάτι που έκανε τον Λόπεθ να δικαιολογηθεί, λέγοντας ότι ο νεαρός τενίστας έπαιζε εκείνη τη μέρα στο κεντρικό court, κέρδισε και, βέβαια, πως πρόκειται για αθλητή από την Ισπανία.

Συνόδεψε, μάλιστα, το tweet του με μια φωτογραφία του Χόλγκερ Ρούνε, που είχε γενέθλια λίγες μέρες πριν και ούτε αυτός πήρε τούρτα... υπερπαραγωγή, όπως ο Αλκαράθ.

Με τα επικριτικά σχόλια, πάντως, συμφώνησε η Βικτόρια Αζαρένκα, που μοιράστηκε ένα viral tweet σχετικά με την αντιμετώπιση των δύο παικτών.

Στη συνέχεια υπήρξαν παράπονα από την Ίγκα Σβιόντεκ, Νο.1 στον κόσμο, για τον προγραμματισμό του τουρνουά, καθώς η ίδια βρέθηκε να παίζει συνεχόμενα μεταμεσονύχτια παιχνίδια και να μην βρίσκει την ενέργεια που θα ήθελε για να φτάσει ως τον τίτλο.

Το πιο... τραγικό, όμως έγινε στον τελικό του διπλού των γυναικών ανάμεσα στις Αζαρένκα/Χαντάντ Μάια και Γκοφ/Πεγκούλα, αφού μετά τη λήξη του αγώνα δεν δόθηκε ο λόγος σε καμία από τις παίκτριες! Στον τελικό των ανδρών, από την άλλη, οι νικητές Αντρέι Ρούμπλεφ και Καρέν Χατσάνοφ είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν στην τελετή απονομής.

«Ακόμα και σε challenger των 10.000 δολαρίων σού δίνουν τον λόγο, δεν ξέρω σε ποιον αιώνα ζουν αυτοί που πήραν την απόφαση», σχολίασε η Τζέσικα Πεγκούλα, ενώ η Κόκο Γκοφ δήλωσε: «Μου είπαν ότι δεν έχει να κάνει με μένα. Δεν θα σχολιάσω το συμβάν, ο κόσμος μάλλον ξέρει τι έγινε».

Προσθέστε, βέβαια, σε όλα αυτά τη μόνιμη επιλογή των διοργανωτών να βάζουν ως ball girls νεαρά κορίτσια με... σέξι outfits και θα καταλάβετε ότι υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά...

I’m surprised by this reaction after this gesture!



1. Carlos had just won his match to reach the final

2. He was playing on centre court

3. The tournament is played in Spain, even though it is an international event



PS: I hope Rune wasn’t also upset by his treatment 😜 https://t.co/ApK1IiiD6l pic.twitter.com/1mEoIitXxs