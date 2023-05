Ο ενθουσιασμός του Αλκαράθ για τη συνάντηση με τον Μέσι (vid)

Την ώρα που μιλούσε στο κόκκινο χαλί των βραβείων Laureus στο Παρίσι, ο νεαρός τενίστας είδε τον Λιονέλ Μέσι και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του.

«Είναι τρελό, δεν τον έχω ξανασυναντήσει», ανέφερε αυθόρμητα ο 20χρονος Ισπανός. «Είναι τρελό που τον βλέπω λίγα μέτρα μακριά μου. Είναι τρελό, είναι τρελό ειλικρινά».

Τότε η δημοσιογράφος τον ενημέρωσε ότι ο Λίο πλησίαζε και πως θα μπορούσε να τον γνωρίσει. «Θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα να το κάνω», είπε ο Καρλίτος και ακολούθησε η θερμή χειραψία με τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Δείτε τη σκηνή...

When Carlos met Leo 🤩 Can’t get enough of this moment!@LaureusSport | #Laureus23 | #OnlyAtLaureus | @carlosalcaraz pic.twitter.com/XLyutV0gmw