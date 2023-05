Η πολεμίστρια Σάκκαρη κι άλλες εννιά τενίστριες μεταμορφωμένες μέσω τεχνητής νοημοσύνης (pics)

Η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης έχει πλέον μπει για τα καλά στη ζωή μας με απρόβλεπτες συνέπειες στο μέλλον μια και μερίδα δημιουργών της παραδέχεται πως μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη αν δεν υπάρχει πλαίσιο προστασίας.

Όσο βρισκόμαστε στα πρώτα βήματα βέβαια το διασκεδάζουμε. Δέκα από τις κορυφαίες τενίστριες μεταμορφώθηκαν με τη μορφή της AI και βέβαια από τη λίστα δε λείπει η Μαρία Σάκκαρη.

Με το προσωνύμιο “SakkAttack” η Ελληνίδα τενίστρια παρουσιάζεται ως πολεμίστρια και το βλέμμα της έχει... άγριες διαθέσεις.

Έχει ενδιαφέρον η μεταμόρφωση και των υπολοίπων, από τη Σαμπαλένκα ως τη Βένους Γουίλιαμς...

1. Aryna Sabalenka as The Tigress

2. Iga Swiatek as The Baker

3. Elena Rybakina as Ice Queen

4. Simona Halep as Super Simo

5. Venus Williams as Queen Vee

6. Karolina Pliskova as Pliskobot

7. Kaia Kanepi as The Giant Slayer

8. Anett Kontaveit as The Queen of Indoors

9. Emma Raducanu as Emily

10. Maria Sakkari as SakkAttack