Συνεχίζεται η δράση στο tennis centre του Kalimera Kriti Hotel & Village Resort

Οι δράσεις tennis συνεχίζονται στο Kalimera Kriti Hotel & Village Resort (https://kalimerakriti.gr) στη μαγευτική τοποθεσία Σίσι του Νομού Λασιθίου, στη Βορειοανατολική ακτή της Κρήτης.

Σε συνέχεια του BTV (Bayerischer Tennis Verband) LK Camp "Classic" που διοργανώθηκε τo διάστημα από τις 15 ως τις 22 Απριλίου από το Patricio Travel, συνεργάτη του Kalimera Kriti Hotel & Village Resort, με τη συμμετοχή 135 Γερμανών τενιστών σε 4 LK αγώνες (2 singles, 2 doubles), καθώς και σε πρωτοποριακές, match-oriented στρατηγικές για την προπόνηση και αγώνες στα πλαίσια του training package, το μεγαλύτερο tennis centre στην Ελλάδα, με 20 state of the art χωμάτινα γήπεδα, 6 artificial grass γήπεδα και 2 γήπεδα padel (και επιπλέον 3

για το 2024), με θέα τη θάλασσα, φιλοξένησε το Tennis-Point Sunshine LK-Camp από την Tennis-Point από τις 29 Απριλίου ως τις 6 Μαΐου.

Το Tennis-Point προσέφερε ένα μοναδικό τουρνουά στους συμμετέχοντες (όλοι οι αθλητές με έγκυρο LK classification και DTB ID number, ball mark Wilson ήταν επιλέξιμοι να συμμετάσχουν), που διασφάλισαν LK points στην ηλικιακή τους κατηγορία σε ένα σύνολο 3 αγώνων.

Στα πλαίσια της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε 1 multi-day LK tournament με 3 αγώνες, 1 Getting to know each other-fun-mixed-tournament, 1 One-Point Tournament και 1 Padel taster afternoon με padel cup.

Επίσης οι συμμετέχοντες συμμετείχαν σε 5 training sessions των 90 λεπτών το καθένα με ως 6 άτομα ανά προπονητή σε 2 courts, 1 welcome event, 1 Players Night με τελετή απονομής της LK classification και τέλος έλαβαν το t-shirt της διοργάνωσης

Και η δράση συνεχίζεται με το Tennis Master Camp by Patrik Kühnen από τις 6 ως τις 13 Μαΐου, ένα premium event που συνδυάζει tennis με yoga, pilates και διαλογισμό. Το Kalimera Kriti Hotel & Village Resort βρίσκεται σε διαδικασία μορφοποίησης, από κοινού με κορυφαίους Ελληνικούς συλλόγους και ακαδημίες tennis, των επόμενων υψηλού επιπέδου tennis events για το ελληνικό κοινό tennis, παντός ηλικίας και αθλητικού επιπέδου.

Στα εν λόγω events, πιστοποιημένοι και υψηλού επιπέδου προπονητές θα παρέχουν προγράμματα εκμάθησης σε ενήλικες και παιδιά, κάθε αθλητικού επιπέδου, τόσο σε ομαδικά τμήματα όσο και σε προσωπικά μαθήματα.