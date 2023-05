Στην πλευρά του Αλκαράθ ο Τσιτσιπάς στη Ρώμη

Ο νεαρός Ισπανός θα κάνει το ντεμπούτο του στο Internazionali BNL d' Italia και ακόμα και αν ηττηθεί, θα εκτοπίσει από το Νο.1 τον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον οποίο βρίσκεται στο ίδιο τουρνουά για πρώτη φορά φέτος!

Αν ο Στεφ φτάσει ως τα προημιτελικά και αποκλείσει τον Καρλίτος, που έχει κερδίσει δύο σερί τίτλους, τότε λογικά θα βρει στα ημιτελικά του τουρνουά έναν εκ των Αντρέι Ρούμπλεφ, Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Μέχρι τότε έχει, φυσικά, πολύ δρόμο, καθώς ακόμα και στον δεύτερο γύρο, όπου περνάει με μπάι, θα συναντήσει έναν εκ των Ντούσαν Λάγιοβιτς, Νούνο Μπόργκες. Στον τρίτο γύρο ενδεχομένως να αναμετρηθεί με Γιοσιχίτο Νισιόκα ή Λορέντζο Σονέγκο και στον τέταρτο Λορέντζο Μουζέτι ή Φράνσις Τιάφοου.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό, βέβαια, βρίσκεται ο κάτοχος του τίτλου Νόλε, που έχει μαζί του τους Κάσπερ Ρουντ, Χόλγκερ Ρούνε και Γιάνικ Σίνερ.

Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό ξεκινούν την Τετάρτη (10/5).

Πιθανοί προημιτελικοί (με βάση το ranking)

Τζόκοβιτς-Ρούνε

Ρουντ-Σίνερ

Ρούμπλεφ-Μεντβέντεφ

Τσιτσιπάς-Αλκαράθ

