Κέρδισε Challenger στη Γαλλία ο Μάρεϊ (vids)

Σε έναν τελικό με μεταξύ παικτών... άλλου επιπέδου, ο άλλοτε Νο.1 τενίστας στον κόσμο (Νο.52 τώρα) λύγισε με 2-6, 6-1, 6-2 τον ημιφιναλίστ του Australian Open Τόμι Πολ (Νο.17) και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο μετά την Αμβέρσα (ATP 250) το 2019.

Ήταν, μάλιστα, ο πρώτος του τελικός στο χώμα μετά το Roland Garros 2016 και το πρώτο του τρόπαιο σε αυτή την επιφάνεια μετά τη Ρώμη την ίδια σεζόν!

Ο 36χρονος Βρετανός, εκτός των άλλων, θα κάνει αύριο (8/5) άλμα στο Νο.42 του κόσμου, που είναι η καλύτερη θέση του για την τελευταία πενταετία.

Και οι δύο παίκτες, που αποκλείστηκαν νωρίς στη Μαδρίτη και «δυνάμωσαν» το ήδη... δυνατό field της γαλλικής πόλης, θα παίξουν την προσεχή εβδομάδα στη Ρώμη, λίγο πριν το μεγάλο χωμάτινο ραντεβού του Roland Garros.

