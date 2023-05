«Ισοπέδωσε» τον Ζβέρεφ ο Αλκαράθ! (vids)

Ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο δεν είχε κανένα πρόβλημα κόντρα στον δύο φορές νικητή της διοργάνωσης (Νο.16) και πήρε τη νίκη με 6-1, 6-2 σε μόλις 88 λεπτά, κλείνοντας θέση στα προημιτελικά του Madrid Open για δεύτερη σερί χρονιά!

Μετράει πλέον 18 συνεχόμενες νίκες επί ισπανικού εδάφους, καθώς έχει κερδίσει δύο διαδοχικές χρονιές το τουρνουά της Βαρκελώνης, ενώ οδεύει προς το repeat και στη Μαδρίτη! Ο επόμενος αντίπαλός του, πάντως, μόνο ευκαταφρόνητος δεν είναι, αφού πρόκειται για τον εξαιρετικό τους τελευταίους μήνες Καρέν Χατσάνοφ.

Ο 26χρονος Ρώσος λύγισε νωρίτερα στα δύο σετ τον φορμαρισμένο Αντρέι Ρούμπλεφ και θα παίξει στα προημιτελικά χωμάτινου Masters για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο Αλκαράθ προηγείται στο head to head με 2-0 και δεν έχει χάσει σετ (5-0). Είναι, χωρίς αμφιβολία, ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή τη στιγμή και μεγάλο φαβορί για κατάκτηση ενός δεύτερου διαδοχικού τίτλου (μετά τη Βαρκελώνη).

Ο Ζβέρεφ, από την άλλη, που πέρυσι είχε φτάσει ως τον τελικό και είχε συντριβεί ξανά από τον Αλκαράθ, θα βγει την προσεχή Δευτέρα (8/5) από το Top 20 για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο του 2017.

Θυμίζουμε ότι ο 26χρονος Γερμανός έχασε τη μισή περσινή σεζόν λόγω σοβαρού τραυματισμού στον αστράγαλο στο Roland Garros.

