Αποκλείστηκαν Μεντβέντεφ και Ρούμπλεφ! (vids)

Έχοντας νεύρα για άλλη μια μέρα, ο Νο.3 τενίστας στον κόσμο έχασε με 7-6(1), 6-4 από τον qualifier Ασλάν Καράτσεφ (Νο.121), που θυμίζει τις τελευταίες μέρες τον... Ασλάν Καράτσεφ του 2021!

Αυτή τη φορά, πέρα από τη γνωστή κόντρα με το ισπανικό κοινό, ο Μεντβέντεφ είχε πολλά παράπονα για τις διαστάσεις του Arantxa Sanchez Stadium! Όσο και να τον περιόριζε ο χώρος, βέβαια, αυτή δεν ήταν η αιτία της ήττας του από τον Καράτσεφ, που τον υποχρέωσε σε παθητικό παιχνίδι και θα αγωνιστεί στον πρώτο Masters προημιτελικό του!

Εκεί θα βρει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Τέιλορ Φριτζ και τον Ζιζέν Ζανγκ, τον πρώτο Κινέζο που περνάει σε προημιτελική φάση Masters!

Ο Ρούμπλεφ (Νο.6), από την πλευρά του, που κατέκτησε τον τίτλο στο Μόντε Κάρλο, έχασε δύο σετ πόιντ στο πρώτο σετ και ηττήθηκε με 7-6(8), 6-4 από τον συμπαίκτη του στο διπλό Καρέν Χατσάνοφ (Νο.12).

Ο 26χρονος Ρώσος, που πέτυχε την πρώτη του νίκη επί τενίστα του Top 10 στο χώμα μετά το 2019, θα περιμένει στην οκτάδα τον νικητή του μεγάλου ματς Αλκαράθ-Ζβέρεφ.

Στα προημιτελικά πέρασε και ο Ντάνιελ Αλτμάιερ, που έχασε στα προκριματικά αλλά μπήκε στο κυρίως ταμπλό ως lucky loser! O 24χρονος Γερμανός, Νο.92 στον κόσμο, νίκησε με 6-3, 6-0 τον Τζάουμε Μουνάρ και θα παίξει στην επόμενη φάση με Μπόρνα Τσόριτς ή Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς.

Το άλλο ζευγάρι των προημιτελικών θα προκύψει από τα ματς Στρουφ-Κατσίν και Θαπάτα-Τσιτσιπάς.

Resurgent Aslan 🌟 @AsKaratsev stuns Medvedev to reach his maiden Masters 1000 quarter-final in Madrid! #MMOpen pic.twitter.com/GyVEvCxU7h

Khachanov wins the derby!@karenkhachanov ends Rublev’s Masters 1000 streak for his first top 10 win on clay since 2019 👏#MMOpen pic.twitter.com/n0JJbaM1FZ