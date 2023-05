Έγκυος η Σερένα Γουίλιαμς, στο δεύτερό της παιδί

Η Αμερικανίδα τενίστρια, (η οποία αποσύρθηκε από την ενεργό δράση πέρυσι μετά το Αμερικανικό Όπεν) έδωσε το «παρών» με τον σύζυγο της στο Μet Gala, ενώ σε ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό της στο instagram έγραψε: «Ήμουν τόσο ενθουσιασμένη που η Άννα Γουίντουρ προσκάλεσε και τους τρεις μας στο Met Gala».

Την ανάρτηση συνόδευαν φωτογραφίες της ίδιας να ποζάρει κρατώντας την φουσκωμένη της κοιλίτσα.

Η Γουίλιαμς, η οποία έκανε την εμφάνιση της στο κόκκινο χαλί φορώντας μία τουαλέτα Gucci και κοσμήματα του οίκου Tiffany, μοιράστηκε το μυστικό της επισημαίνοντας: «Νιώθω καλά τώρα. Μπορώ να αναπνεύσω. Δεν μπορώ να κρύβομαι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι h 41χρονη Αμερικανίδα ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, την Ολίμπια, όταν κατέκτησε το 2017 στη Μελβούρνη το τελευταίο της Grand Slam.

Serena Williams and Alexis Ohanian reveal they are expecting their second child together. #MetGala pic.twitter.com/0F8TNgaBla

Mama & Papa love this parenting-thing, so we're back at it 😁 and @olympiaohanian is gonna be the best Big Sister—she's been asking & praying for this for a minute. #MetGala pic.twitter.com/Ycv9FBtV61