Χάρμα ιδέσθαι η Σάκκαρη, πρώτος προημιτελικός στη Μαδρίτη! (vids)

Σερβίροντας πολύ καλά σε όλο τον αγώνα, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε της 25χρονης Ισπανίδας (Νο.42) με 6-4, 6-4 σε 88 λεπτά και θα παίξει στην οκτάδα του Madrid Open για πρώτη φορά στην καριέρα της!

Εκεί θα βρει αύριο (2/5) την επικίνδυνη στο χώμα Ίρινα Μπέγκου (Νο.35) από τη Ρουμανία, που απέκλεισε με 6-4, 6-4 τη Λιουντμίλα Σαμσόνοβα (Νο.18). Στο head to head η Μαρία προηγείται με 2-1, όμως θα είναι η πρώτη τους συνάντηση στη συγκεκριμένη επιφάνεια.

Αν, βέβαια, η Σάκκαρη πιάσει τα ίδια επίπεδα απόδοσης, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα! Η 27χρονη Ελληνίδα σέρβιρε αποτελεσματικά, ήταν σταθερότατη από τη βασική γραμμή και βγήκε στην επίθεση όποτε χρειάστηκε. Το κοινό του Manolo Santana προσπάθησε να «σπρώξει» την Μπαδόσα, αλλά η Μαρία ήταν τόσο καλή που... τίποτα δεν μπορούσε να την επηρεάσει!

Η Ισπανίδα, πάντως, ήταν αυτή που απείλησε πρώτη, καθώς βρέθηκε με δύο μπρέικ πόιντ στο τέταρτο γκέιμ, ωστόσο η Σάκκαρη κατάφερε να «αποδράσει» με το σερβίς της. Και σέρβιρε άψογα και στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να έχει τις μπάλες στο 5-4 και να κλείσει το πρώτο σετ σε 44 λεπτά, σβήνοντας και ένα μπρέικ πόιντ.

Η Νο.9 τενίστρια στον κόσμο μπήκε δυνατά και στο δεύτερο σετ, σημειώνοντας μπρέικ μόλις στο πρώτο γκέιμ και αυτό αποδείχτηκε καθοριστικό. Παρότι η Μπαδόσα σέρβιρε πολύ καλύτερα στη συνέχεια, δεν μπόρεσε να φανεί απειλητική στο σερβίς της Μαρίας, η οποία «καθάρισε» τελικά την πρόκριση στο πρώτο της ματς πόιντ στο 5-4.

Οι δύο τενίστριες είχαν τα ίδια αβίαστα λάθη (19), όμως η Σάκκαρη είχε 22 winners έναντι 12 της Μπαδόσα. Χωρίς αμφιβολία, ήταν η καλύτερη φετινή της εμφάνιση στο χώμα (και από τις καλύτερες όλης της χρονιάς) και αφήνει υποσχέσεις εν όψει της δύσκολης συνέχειας!

Ήταν η 18η νίκη της αυτή τη σεζόν και όποτε έχει φτάσει φέτος στα προημιτελικά, περνάει στη συνέχεια και στα ημιτελικά (3-0)!

Αν τα καταφέρει και αυτή τη φορά, η πιο πιθανή της αντίπαλος είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα, που άφησε εκτός την αποκάλυψη της διοργάνωσης, την 16χρονη Μίρα Αντρέεβα με 6-3, 6-1. Θα παίξει στα προημιτελικά με την Μαγιάρ Σερίφ, που απέκλεισε με 6-4, 0-6, 6-4 την Ελίζ Μέρτενς και έγινε η πρώτη Αιγύπτια που περνάει σε οκτάδα WTA 1000.

