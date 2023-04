Στο ύψος τους Ζβέρεφ και Ρούμπλεφ (vids)

Ο δύο φορές νικητής της διοργάνωσης και περσινός φιναλίστ χρειάστηκε μόλις 56 λεπτά για να ξεπεράσει το εμπόδιο του qualifier Ούγκο Γκρενιέ με 6-1, 6-0 και να πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16», όπου θα βρει έναν σαφώς ισχυρότερο αντίπαλο.

Και αυτό διότι περιμένει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ, από τον οποίο έχασε πέρυσι στον τελικό, και τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ.

Καλά τα πήγε και ο Ρούμπλεφ, δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Ο νικητής του Μόντε Κάρλο λύγισε με 6-2, 7-5 τον πάντα επικίνδυνο Γιοσιχίτο Νισιόκα και πέφτει τώρα πάνω σε έναν συμπατριώτη του. Τον Καρέν Χατσάνοφ, που υπέταξε με 7-5, 4-6, 6-3 τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ.

In a hurry 💨 @AlexZverev routines Grenier 6-1 6-0 in less than an hour! #MMOpen pic.twitter.com/Yiioo95rxQ

Make that 7 wins in a row at Masters 1000 level 🔥@AndreyRublev97 sees off Nishioka 6-2 7-5 and will face good friend Khachanov next in Madrid!#MMOpen pic.twitter.com/qmgj5uoG3a