Τα 39 διαδοχικά πρώτα σερβίς του Τσιτσιπά (vid)

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας δεν αστόχησε για περίπου 1 ώρα και ένα τέταρτο, βάζοντας μέσα 39 σερί πρώτα σερβίς!

Στο δεύτερο σετ, μάλιστα, δεν χρειάστηκε να χτυπήσει ούτε ένα δεύτερο σερβίς! Πώς, λοιπόν, να κάνει μπρέικ ο 29χρονος Αυστριακός;

Δείτε το μοναδικό σερί του 24χρονου τενίστα, που αύριο (1/5) θα παίξει με τον Σεμπαστιάν Μπάες για μια θέση στη φάση των «16».

The 39 Serves 🎬@steftsitsipas made 39 first serves in-a-row in his match last night against Thiem! 🤯#MMOpen pic.twitter.com/hKnCGP6Yuy