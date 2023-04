Τρόλαρε (ξανά) τον εαυτό του ο Μάρεϊ (vid)

Η Μίρα Αντρέεβα, η 16χρονη που έχει γράψει ιστορία με τη φετινή απίθανη πορεία της στη Μαδρίτη, μίλησε στο Tennis Channel για την την πρώτη μεγάλη εμπειρία της δίπλα στα αστέρια του παγκοσμίου τένις. Και η νεαρή Ρωσίδα έκανε ειδική αναφορά στον 35χρονο Βρετανό, λέγοντας ότι «είναι πολύ όμορφος από κοντά»!

Ο Άντι, λοιπόν, δεν το άφησε αυτό να... πέσει κάτω. Μοιράστηκε τη δήλωσή της και σχολίασε: «Φανταστείτε πόσο καλή θα γίνει όταν φτιάξει τα μάτια της»!

Imagine how good she’s going to be when she gets her eyes fixed 👀🤣😍 https://t.co/t9R4YnMWDk